For evigt. Måske for evigt. Skal pengene fosse ind.

Forsangeren Michael Poulsen og de andre medlemmer af det danske rockband Volbeat kan med god grund juble over det seneste regnskab.

Nu viser det sig, at regnskabet for den prisvindende gruppe er næsten seks gange større i 2019 end året før.

Det viser årsrapporten for selskabet Volbeat ApS, virksomhedsportalen Ownr har trukket.

Her står, at Volbeat sidste år havde et overskud på svimlende 35.305.267 kr.

Og som sagt er det næsten en seksdobling på bare et år.

I 2018 viste regnskabet nemlig et overskud på 'blot' 5.895.801 kr.

Spørgsmålet er så, hvordan det ser ud her i 2020, hvor mange koncerter er aflyst grundet coronakrisen.

Her ses Volbeat optræde under koncert i 2016 i Nürnberg i Tysland. Foto: DANIEL KARMANN

I årsrapporten skriver Vollbeat Aps følgende om coronapandemien:

'Konsekvenserne af covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at 'lukke landene ned', får stor betydning for verdensøkonomien,' skriver Volbeats ApS og tilføjer:

'Ledelsen anser konsekvenserne af covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen 31. december 2019, og har derfor ikke indvirkning på regnskabet for 2019 (ikke-regulerende begivenhed).'

Coronapandemiens påvirkning af årsregnskabet for 2020 er fortsat et ubesvaret spørgsmål.

Her ses nogen af Volbeats fans til en koncert i Schweiz i 2017. Foto: PETER KLAUNZER

Ifølge årsrapporten er Volbeats egenkapital dog så høj, at den ukendte nedgang i indtjening for tabte koncerter ikke vil få den store betydning.

I alt er egenkapitalen hos Volbeat ApS da også på hele 38,3 mio. kr. efter den massive indtjening i 2019.

'Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af covid-19. På trods af omtalte konsekvenser af covid-19 anser ledelsen fortsat selskabets kapitalberedskab for at være forsvarligt,' står der i regnskabet.

Så det ser godt ud hos Volbeat. Måske ikke for evigt, men i hvertfald i seneste regnskab.