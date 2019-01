Så længe man ikke får for mange kalorier, har selv en ekstremt fedtrig kost med en stor del mættet fedt ingen negative sundhedseffekter på en lang række vigtige sundhedsparametre.

Sådan lyder konklusionen i et studie udført på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på

Det er imidlertid svært at få endegyldige svar. Meget af forskningen på feltet og selv de største og mest grundige studier er forbundet med stor usikkerhed.

I det nye studie testede forskerne, hvad der sker i kroppen blandt raske mænd, som i seks uger indtog rigtig meget fedt.

Alle deltagerne i forsøget var 30 til 40-årige mænd. De var alle raske, men relativt utrænede og en smule overvægtige med en gennemsnitlig BMI på 26. Alle deltog i en testperiode på seks uger, hvor hele 64 procent at kalorierne i kosten kom fra fedt.

På samme tid foretog norske forskere tilsvarende forsøg og målinger med mus, hvor de også ledte efter forandringer i musenes organer, efter forsøgsperioden var ovre.

Forskernes data peger mod, at der ikke fandt negative forandringer sted i hverken musenes eller mændenes kroppe. Tværtimod viste flere af de målte parametre positive ændringer efter de seks uger med fedtrig kost.

Studiet har dog visse svagheder; for eksempel antallet af deltagere, fortæller Lene. S. Myrmel fra Havforskningsinstituttet i Norge, der er en af forskerne bag studiet.

Studiet omfattede blot 18 sunde og raske unge mænd, og med så få forsøgsdeltagere øges risikoen for, at tilfældigheder påvirker resultatet. Desuden er det vigtigt at understrege, at forsøgspersonerne i studiet fik afbalanceret deres kost, så de hverken tog på eller tabte sig. De var med andre ord i kaloriebalance.

Tidligere undersøgelser har vist, at et kalorieoverskud resulterer i en række uheldige helseeffekter, blandt andet nedsat insulinfølsomhed, skriver de danske forskere fra Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

