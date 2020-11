Han er én af Danmarks allerrigeste, og han vil have endnu mere.

»Den røde tråd er, at vi vil vokse. Både organisk, men absolut også via tilkøb, og det gælder faktisk hele vejen rundt. Vi har kig på alle områder, vi opererer i,« siger Torben Østergaard Nielsen.

Børsen kan videre fortælle, at han netop har foretaget en ny kæmpeinvestering.

Milliardæren fra Middelfart har opkøbt transportvirksomheden Freja Transport & Logistics i Skive, der nu blive lagt sammen med den noget mindre shippingvirksomhed SDK, som Torben Østergaard Nielsen i forvejen ejer.

Den nye fusionskoncern vil beholde navnet Freja, men vil ifølge Børsen blive en gigant på området med en omsætning på over fem milliarder kroner om året. Der vil desuden være 1.300 ansatte i den nye konstruktion, der dog først skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Torben Østergaard Nielsen vil i så fald sidde på 75 procent af virksomheden. Jørgen Hansen, der 1985 grundlagde Freja Transport & Logistics, men i de seneste år har kæmpet for at få selskabet på ret køl, får 25 procent.

Der er ikke opgivet en pris for handlen, men kilder vurderer over for Børsen, at 'der er tale om en handel i milliardklassen'.

Ifølge Berlingskes nye liste over Danmarks rigeste er Torben Østergaard-Nielsen og familie rykket seks pladser frem til sjettepladsen – han overdrog tidligere på året en tredjedel af formuen til hver af døtrene Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Nielsen.

Op gennem 1980erne skabte han sig et formue på salg af skibsbrændstof i firmaet Bunker Holding, der stadig er det største underselskab hos milliardæren, der i dag har investeringer på mange forskellige forretningsområder med en samlet årlig omsætning på senest 76 milliarder kroner.