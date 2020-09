Danske Louise Eschelman og hendes familie har i 14 dage været omringet af brande i Nordcalifornien.

Da designeren Louise Eschelman vågnede op i sit hjem onsdag morgen, var det ikke lyst uden for.

Luften var heller ikke bare grå og fyldt med aske, som den efterhånden har været i to uger på grund af de mange brande i området. Til gengæld var himlen fuldkommen orange.

»Røgen blokerede solen totalt. Det lignede noget fra en film, og var helt surrealistisk. Nærmest som om det var dommedag,« fortæller Louise Eschelman.

Det var synet af denne himmel, Louise Eschelman og hendes familie vågnede op til. Foto: Privatfoto

Alt blev sort

Et par timer senere forsvandt den ravrøde himmel og alt sortnede.

Det var højlys dag, men alligevel var det ligeså mørkt, som hvis det var midt om natten.

»Det var så uhyggeligt,« lyder det fra den danskfødte taskedesigner, som bor sammen med sin mand og deres tre børn syd for San Francisco.

Området omkring den nordcaliforniske storby er bare et af de steder i den amerikanske delstat, der er ramt af en lang række voldsomme brande.

En Coulson 737 firefighting tanker prøver at stoppe ilden nord for Monrovia, Californien. Foto: DAVID MCNEW

Flere steder i Californien er hele byer blevet tvunget til at evakuere, og imens mere end 20.000 mennesker er drevet på flugt af flammerne, kæmper næsten ligeså mange brandfolk mod ilden.

Indtil videre har 12 personer mistet livet og et tilsvarende antal er meldt savnet på grund af brandene i syd-og nord-Californien, hvor 4000 bygninger tillige er brændt ned.

Også de nordligere stater, Oregon og Washington, er hårdt ramt af opblussende flammehav.

Meget berørte

Selvom de mange brande, der hærger, indtil videre har været 50 kilometer væk fra familien Eschelmans hjem ved San Francisco, er de alligevel meget berørte.

»Vi ligger i en lille lomme mellem Stanford og Santa Cruz, og der er voldsomme brande til alle sider. Nogle dage har røg-osen været så stærk, at det brænder i øjnene, hvis du går udenfor. Hele vores hus lugter også af røg, selvom vi har alle døre og vinduer lukket,« siger 40-årige Louise Eschelman.

Hidtil har hendes familie kun været varslet om at skulle forberede sig på evakuering, men det har alligevel vakt bekymring hos både børn og voksne.

Orange himmel over Golden Gate bridge i San Francisco, Californien. Foto: CHRIS CEG

»Pludselig er det blevet meget konkret. Vi har talt om, hvad vi skal have med fra huset, hvad vi skal gøre med kattene, hundene og hesten, og hvor vi skal hen. De fleste hoteller har lukket, men på grund af Corona ligger det os fjernt at skulle indlogere os på et nødherberg med en masse fremmede,« siger Louise Eschelman.

»Jeg aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, hvis det her bliver ved.«

Efter at have boet i Californien i 16 år er skovbrande ellers langt fra ukendte for hende.

»De rammer hvert efterår. Men det har aldrig før været så slemt eller så tæt på os – og sæsonen for skovbrande er slet ikke begyndt for alvor endnu.«

Det bliver bare værre

I weekenden kørte Louise Eschelman og familien til Portland i Oregon for at få lidt frisk luft, men under størstedelen af den ti timer lange køretur op langs kysten var de stadig omgivet af mørk røg og svampeformede røgskyer.

»Det er frygteligt. Det er overalt, og det er som om, det ikke stopper. Det bliver bare værre, siger Louise Eschelman,« som står bag taskemærket Lumilla, som blandt andet bliver solgt i Gwyneth Paltrows Goop-butikker.

Dårlig luftkvalitet

Nu er familien Eschelman tilbage i deres eget hus, hvor de tre børn hver dag får skoleundervisning over deres computere på grund af Covid-19.

De er indenfor dagen lang, men kan de ikke engang komme ud og få lidt luft, fordi den er så dårlig. Ava, der er 12 år, har haft hovedpine i 2 uger, og jeg er sikker på, det er på grund af luftkvaliteten, lyder det fra Louise Eschelman.

Brandfolk frygter udsigterne

Indtil videre har brandene allerede udbrændt et historisk stort areal, og en talsmand for brandvæsenet udtalte i går til Los Angeles Times, at han frygter, at vejrforholdene og den forestående ”fire season” vil forværre situationen.

Han advarer om, at kombinationen af tørke, varme vinde og høje temperaturer kan være med til at holde liv i flammerne og i værste fald medføre nye brande.

