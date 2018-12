Danmarks største taxaselskab, Dantaxi 4*48, strammer nu op på kundeservicen. Alle selskabets chaufffører skal på treugers efteruddannelse i god kundeservice.

Det fortæller Dantaxi 4*48 kommunikationschef, Rasmus Krochin.

Dantaxi 4*48 har for nylig været i medierne, da det var en chauffør fra netop det selskab, der var involveret i sagen, hvor den danske fodboldspiller Nicklas Bendtner fik en dom for vold på 50 dages ubetinget fængsel efter at have brækket chaufførens kæbe.

Chaufføren blev frifundet, selvom han også havde været sigtet. Det var dog tydeligt på videooptagelser, at chaufføren aktivt havde kørt rundt i København for at opsøge Nicklas Bendtner. Han kastede blandt andet en dåse efter fodboldspilleren og kaldte ham 'morknepper'. Det kostede ham jobbet.

»De sager, vi oplever, viser, at vi kan gøre det bedre. Vi har i for høj grad været tilbøjelige til at se tingene indefra i stedet for at sætte os i kundens sted,« forklarer Rasmus Krochin.

Chaufførerne skal skoles i basale ting, som hvordan man møder kunden i hverdagen, hvordan der skal se ud i taxaen, hvordan man bestemmer ruten fra start til slut, tager imod betaling og flere andre ting.

Rasmus Krochin forklarer desuden, at beslutningen om at sende chaufførerne på efteruddannelse også udspringer af den nye taxalov. Ifølge Rasmus Krochin betyder loven, at ansvaret for kundens oplevelse i højere grad lægges over på selve virksomheden og ikke de mange forskellige vognmænd, som kører for selskaberne.

»Derfor synes vi også, at det er et godt tidspunkt at skabe en ensartet service. Vi vil gerne have, at alle kunder i landet får den samme gode oplevelse, når de sætter sig ind i en af vores taxaer,« siger han.

B.T. har ringet til Rasmus Krochin i forbindelse med avisens interview med den erfarne taxachauffør Mogens Friborg, der udtaler, at han ikke længere vil køre taxa. Han oplever, at den store tilgang af udenlandske chauffører har skabt et ubehageligt arbejdsmiljø.