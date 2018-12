23 timer bag lås og slå, 1 times gåtur og mulighed for kun én fællesmakker om dagen. Sådan er dagligdagen for LTF-medlemmer - Danmarks mest brutale fanger.

»Du finder ikke et strengere regime i Danmark end det, LTF's medlemmer sidder under,« fortæller Martin Sørensen, fængselsbetjent og tillidsrepræsentant i Nyborg Statsfængsel.

Siden bandekrigen raserede i efteråret 2017, er et stor antal medlemmer af banden Loyal To Familia, LTF, der udspringer fra København, blevet sat bag tremmer, hvor de som de eneste straks bliver placeret på de såkaldte fokusafdelinger for meget aggresive og grænsesøgende indsatte.

»De sidder under arrestlignende forhold og tilbringer 23 timer i deres celle, har mulighed for én times gårdtur samt mulighed for at træne i et aflåst træningslokale. Hertil kan de dagligt vælge én fællesskabsmakker på den ene times gårdtur, som vi skal godkende,« forklarer Martin Sørensen.

Hvem er Loyal To Familia? Loyal To Familia blev dannet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden.

Bandens logo er et dødningehoved og to pistoler.

Loyal To Familia spillede sidste sommer en stor rolle i bandekonflikten i København, der resulterede i adskillige skudepisoder forskellige steder i hovedstadsområdet.

Gruppen lå ifølge politiet sidste sommer i konflikt med flere grupperinger fra blandt andet Mjølnerparken og Nordvestkvarteret.

Banden består primært af indvandrere og efterkommer efter indvandrere, men der er også etniske danskere i gruppen. Den har afdelinger flere steder i landet.

Sidste år forsøgte LTF ligeledes at få fodfæste i Aarhus. Det kom til en voldsom konflikt i den vestlige del af byen og betød blandt andet, at politiet indførte en visitationszone i byens vestlige udkant.

Også i Malmø og Helsingborg i Sverige har LTF forsøgt at etablere sig.

Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet.

Lederen er den pakistanskfødte Shuaib Khan. Han er blandt andet idømt fængsel i otte år for dødsvold mod William Lennon Davis i Aalborg i 2007.

I 2013 forklarede han, at "vi er et broderskab".

Mandag i næste uge begynder en sag mod Shuaib Khan i Højesteret. Her kræver anklagemyndigheden bandelederen udvist i en sag om trusler mod en politibetjent. Kilder: Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Politiken, Ritzau.

I seks måneder var 34-årige Martin Sørensen fængselsbetjent på fokusafdelingen i Nyborg Statsfængsel. Afdelingen er i dag lukket og findes i øjeblikket kun i Enner Mark Fængsel i jylland, men Martin Sørensen husker godt, hvordan timerne tæt på Danmarks mest hårdkogte kriminelle var.

Her bliver de indsatte nemlig altid mødt af minimum to mand, når nøglen til cellen bliver drejet om og døren åbnet. Er der den mindste udfarende reaktion kommer yderligere fængselsbetjente til.

»Der var et meget højt trusselsniveau, og der var mange af mine kolleger, der blev truet på afdelingen. De indsatte kunne godt finde på at køre en decideret hetz mod bestemte fængselsbetjente, hvor de gjorde modstand, hver gang døren blev åbnet eller svinede dem til. Så det var en hård afdeling at være på,« forklarer Martin Sørensen, der af hensyn til sine kolleger ikke vil gå i detaljer med episoder.

Det høje trusselsniveau og psykiske pres fra de mange LTF-indsatte betød også, at nogle af Martin Sørensens kolleger søgte væk fra fokusafdelingen, men for ham var det tværtimod et incitament for at søge hen på den berygtede afdeling.

LTF-medlemmer foran byretten i København. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere LTF-medlemmer foran byretten i København. Foto: Scanpix Danmark STF

Særligt efter at den 21-årige Ali Ghani Al-Salmi, der har en fortid i banden Black Army, skød Martin Sørensens kollega to gange i benet foran Nyborg Statsfængsel i juli 2016.

»Jeg valgte selv at søge hen på afdelingen, fordi de ikke skulle diktere, om vi skulle passe vores arbejde med afstumpet vold. Så jeg havde det faktisk fint med at være der, selv om det var et hårdt og udfordrende sted.«

Det massive pres fra de indsatte medfører også, at sammenholdet mellem fængselsbetjentene på afdelingen styrkes, forklarer Martin Sørensen.

»Vi er hinandens sikkerhedsnet og sparer med hinanden i pauser og i fritiden.«

LTF i Danmark

I øjeblikket sidder der godt 400 registrerede bandemedlemmer fængslet i Danmark. En stor del af dem har ifølge politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, Michael Kjeldgaard, relation til LTF, og det er således også en af årsagerne til, at man i øjeblikket vurderer, at banden er svækket.

»Det administrative forbud, der forbyder LTF som gruppe og deres mulighed for at bære LTF's logo og dermed manifestere sig, sammenholdt med den massive indsats mod bandekonflikten, herunder de mange fængslede toneangivende medlemmer, gør, at LTF som bandegruppering lige nu er svækket,« fortæller Michael Kjeldgaard.

For nylig besluttede Højesteret at udvise LTF-lederen Shuaib Khan, ligesom Østjyllands Politi kunne meddele, at man ikke længere anså LTF som værende eksisterende i Aarhus.

Det underbygger ifølge Michael Kjeldgaard politiets vurderingen af, at den frygtede bande ikke længere står så stærkt som for bare et år siden.

(ARKIV) Loyal To Familia-medlem foran Københavns Byret 27. september 2017. Den danske bande Loyal To Familia har slået sig ned i byen Eslöv i Skåne. Nu tager byens borgere, politikere og politi kampen op mod den kriminelle bande. Det skriver Ritzau, fredag den 9. februar 2018.. (Foto: Scanpix Danmark STF/Scanpix 2018) Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere (ARKIV) Loyal To Familia-medlem foran Københavns Byret 27. september 2017. Den danske bande Loyal To Familia har slået sig ned i byen Eslöv i Skåne. Nu tager byens borgere, politikere og politi kampen op mod den kriminelle bande. Det skriver Ritzau, fredag den 9. februar 2018.. (Foto: Scanpix Danmark STF/Scanpix 2018) Foto: Scanpix Danmark STF

»Men det ændrer ikke på, at der stadig er LTF'ere, der agerer, og vi lægger fortsat en stor tyngde i at opklare den kriminalitet, som de står for,« siger han og tilføjer:

»Så vi er tilfredse med udviklingen lige nu, men vi hviler ikke på lauerbærene, og vi har øjnene stift rettet mod det her, for det kan hurtigt ændre sig.«

Michael Kjeldgaard ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange medlemmer, man skønner LTF har for tiden, men fortæller, at man hele tiden forsøger at danne sig et overblik over de medlemmer, der nu engang er.

»Og situationen er meget omskiftelig, fordi folk flytter sig meget rundt i det her miljø til og fra forskellige grupperinger, så vi bruger mange kræfter på at overvåge området.«