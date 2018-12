Det klør og kradser, så du næsten bliver vanvittig, men heldigvis kan du selv gøre noget for at undgå at blive smittet med fnat.

Forestil dig små 'usynlige' mider, der graver sig ned under din hud og laver mikroskopiske gange, hvor de lægger æg.

Hvis tanken om fnatmiderne ikke er nok til at få det til at krible og kø på dine hænder, arme og ben, så gør de det i hvert fald, hvis du er én af de mange uheldige danskere, der får uventet besøg af de væmmelige ubudne gæster.

»Det øjeblik, det begynder at klø, har man faktisk været smittet ret længe. Så det kan være lidt af et opklaringsarbejde at finde ud af, hvem man har været i kontakt med,« siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

»Jeg får fnat af dig,« hvæser vi af og til, og det var der faktisk næsten dobbelt så mange danskere, der gjorde sidste år i forhold til i 2016.

Det viser tal fra Sundhedsdata.dk.

De seneste år har der været mellem 400 til 500 lægebesøg, der skyldes fnat, men i 2017 steg det antal pludselig til 968.

Tallene er usikre, da lægerne ikke har pligt til at anmelde nye tilfælde. Så det er svært at sige med sikkerhed, hvor mange tilfælde af fnat, der har været i Danmark. Og det er endnu mere usikkert, om der er tale om en epidemi.

Det enkle råd til at forebygge fnat er, at du skal undgå at røre en person, der er smittet.

Hvis du gør det, kan du nemlig nemt blive smittet. Det samme gælder, hvis du sover i samme seng eller deler dyne med en person med fnat.

»Fnat smitter ved tæt kontakt mellem mennesker og seksuelt. Derfor ser vi også tit udbrud i de yngre aldersgrupper, hvor børn og unge er tæt sammen. For eksempel på en efterskole,« siger overlæge hos Statens Serum Institut, Anne Kjerulf.

Hvad er fnat? Fnat er en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.

Der opstår hurtigt kløe. De fleste udvikler røde prikker, af og til små blærer - særligt på fingre og hænder.

Miderne overføres fra person til person ved tæt kropskontakt.

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens afføring. Kilder: Sundhed.dk, webapoteket /ritzau/

Det er især om aftenen og natten, når du ligger i dit lune hi, at kløen er værst.

Derfor er det naturligvis også vigtigt, at sengetøjet og dit almindelige tøj ryger en tur i vaskemaskinen, hvis bare én i jeres familie har fået fnat.

»Først og fremmest gælder det om at have en god håndhygiejne. Sørg for at vaske hænder og ikke dele håndklæder, sengetøj med nogle, der er smittede. Og så er det naturligvis vigtigt med god rengøring og tøjvask ved fnatsmitte. Sørg for, at dit hjem og din bolig er ordentlig rent,« siger Anne Kjerulf.

Gode råd - Sådan undgår du fnat Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, og få afklaret, om du er smittet, samt hvordan du skal behandles.

Typisk behandles fnat med creme. I svære tilfælde med tabletter.

Vær omhyggelig med hænderne. Fnatmiderne sidder ofte mellem fingrene.

Smør hænderne med cremen igen, hvis du har vasket dem inden for otte til 12 timer.

Vask alt, hvad der kan vaskes, ved 60 grader.

Dyner, hovedpuder, uldne tæpper med mere kan puttes i lukkede plasticposer i tre døgn.

Isolér alle genstande, der kan være smittet med fnat, fra kontakt med mennesker i to til tre døgn ved stuetemperatur.

Ved korrekt og hurtig behandling forsvinder symptomerne i løbet af en til tre uger. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kan dit tøj ikke tåle at blive vasket ved 60 grader, må du smide det i fryseren natten over eller til udluftning i en uge.

Og så skal du - og resten af din familie - naturligvis behandles med creme og, hvis I er særligt hårdt angrebet, med piller.

For mange er det med fnat, som det i gamle dage var med lus: Det er lidt flovt at indrømme, at man har det.

Og det kan være lidt af et problem, når man skal bekæmpe sygdommen, understreger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

»Det er vigtigt med åbenhed. At man ikke går og putter med det. Derfor hjælpe det at tale om det og vide, hvordan det smitter, og hvordan man behandler det. At man ikke har fået fnat, fordi man har opført sig på en bestemt måde,« siger hun.

Fnat i tal Sidste år blev der registreret 968 tilfælde af fnat i Danmark

Det er næsten dobbelt så mange tilfælde som i 2016.

I de seneste år har der været omkring 400 og 500 lægebesøg om året, der har handlet om fnat.

Fnat udbrud har på det seneste fået flere skoler til at sende eleverne hjem. Blandt andet på Fyn. Kilde: Sundhedsstyrelsen m.fl.

I denne uge kom det frem, at problemet med de små hud-imperialister nu er så stort, at pillerne, man kan bruge til at behandle sygdommen, er udsolgt.

Problemet med cremen er desuden, at det kan blive en utrolig dyr fornøjelse at få hele familien fnat-fri.

En behandling for en person løber nemligt hurtigt løber op i 500 kroner.

Både Politiken og dr.dk har den forløbne uge skrevet om en fynsk familie, som måtte punge ud med hele 20.000 kroner for at få alle i familien behandlet.

Selv sygdommen kan være både ubehagelig og dyr, så beroliger overlæge Anne Kjerulf fra Sundhedsstyrelsen dog med, at fnat på igen måde er livstruende.

»Det er noget, man kan få bugt med. Det er voldsomt generende at have fnat, men det er heldigvis ikke farligt.«