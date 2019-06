Det eneste danskejede krydstogtselskab, Albatros, er i 2020 klar med verdens hidtil mest miljøvenlige skib.

Albatros tager fronten blandt de grønne skibe, når kølen til Ocean Victory lægges 6. september 2019. Skibet er designet af det norske skibsværft Ullstein og samles i Kina.

»Efter 23 år og mere end hundrede ekspeditionskrydstogter til klodens polare egne ser det endelig ud til, at vi kan skubbe den grønne bølge i gang på verdenshavene,« siger Albatros’ grundlægger og ejer, Søren Rasmussen.

»Selv om man skal vare sig for de store ord i disse tider, hvor alle synes at overbyde hinanden i lutter klimavenlighed, mener vi dog at være nået et godt stykke vej.«

Albatros’ ejer, Søren Rasmussen, er snart klar til at søsætte fremtidens grønne krydstogtskibe. Foto: Privat Vis mere Albatros’ ejer, Søren Rasmussen, er snart klar til at søsætte fremtidens grønne krydstogtskibe. Foto: Privat

Ocean Victory bliver med en særlig skibsfront, kaldet X-bov. Konstruktionen betyder, at skibet hugger mindre i hård sø og bruger betydeligt mindre energi end andre skibe.

Skibet bliver forsynet med ultramoderne Rolls-Royce-motorer og computerstyret fremdriftsystem, der i det mindste på tegnebrættet reducerer CO2-udledningen med 80 % og brændstofforbruget med mindst 2/3 i forhold til Albatros’ eksisterende skib. Engangsplastik vil ikke forekomme, og al rengøring og brug af kemikalier vil så vidt muligt være Eco-venligt.

»Ocean Victory er 105 meter langt og har 93 udvendige suiter, deraf de fleste med balkon. Det er bygget efter de seneste internationale sikkerhedsregler (Solas 2012) og har den højeste isklasse (1A) samt de senest udviklede Zero Speed stabilisatorer, der sammen med den specielle X-bov medfører, at det ligger meget roligt i vandet i forhold til alle ældre skibe. Vi kommer stadig til at brænde fossilt brændstof af, men kun en tredjedel af det aktuelle forbrug,« siger Søren Rasmussen.

»Albatros’ arbejde med bæredygtighed går tilbage til 1990, hvor vi dårligt vidste, hvad ordet betød, men vi havde et veldefineret ønske om at passe på naturen, sætte et så lille aftryk som muligt og være til gavn for de folkeslag, vi besøgte.«

I 2007 etablerede Albatros den 100 % bæredygtige Karen Blixen Camp i Kenya og blev nomineret til Al Gores miljøpris.