Danmark har ad flere omgange strammet indrejserestriktionerne til landet, og senest skete det i forbindelse med smitteudbruddet i Flensborg syd for grænsen.

Men de indrejseregler, som regeringen har indført i forbindelse med coronakrisen, er for skrappe, og de risikerer at spænde ben for den fri bevægelighed.

Det mener EU-Kommission, som har sendt breve til Danmark og fem andre medlemslande, der 'i øjeblikket anvender strengere foranstaltninger' end det, landene ellers har aftalt.

DR skriver, at Sverige og Ungarn er blandt de øvrige lande.

»Det drejer sig især om forbud mod ind- og udrejse af landet. I brevene har vi understreget, at begrænsningerne for den fri bevægelighed skal være ikke-diskriminerende og forholdsmæssige,« siger en talsperson.

Regeringen, der nu har ti dage til at svare på brevet, har blandt andet indført krav om test og isolation for folk, der rejser til Danmark.

»Vi er sikre på, at vi kan finde løsninger, uden at vi skal tage juridiske skridt, som kan trække ud,« slutter talspersonen.