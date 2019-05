Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du er god til at lægge en strategi, især hvis den handler om de mål, du har for din tilværelse. Det handler ikke om karriere, men mere om det, der er meningsfuldt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Du er realistisk og nede på jorden, så nu kan du få orden på din økonomi, hvis den roder, eller du kan lægge en plan for, hvordan du lettere tjener flere penge.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tvillingerne

Du kan identificere dig for meget med dine overordnede synspunkter, og det kan føre til sammenstød. Gå efter bolden, ikke manden, og få styr på dine argumenter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du har brug for at udfolde dig kreativt, især fordi du har rigtig meget energi, der skal bruges konstruktivt. Ellers risikerer du at støde på andre folks kanter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Der skal ydes en indsats på hjemmefronten. Formiddagstimerne kan være udfordrende. Du skal forholde dig til en pludselig ændring i planer. Aftenen tegner mere rolig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Vandbærer

Jomfruen

Der er fokus på dybdeborende snakke med folk, som du har tæt inde på livet. Du lader dig ikke rive med af tilfældige idéer, men mærker efter, om der er substans bag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling/Skorpion

Vægten

Hold godt fast i din pengepung nu. Du er god til at afveje, hvad der er brug for, men stol på dit instinkt, hvis man prøver at lokke dig til at investere i noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du er lidt for hudløs. På én måde er du god til at stille ind på det, der sker, og reagerer derfor hensigtsmæssigt. Men du kan også lade dig gå på af tingenes gang.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Lad være med at spekulere på andres motiver. Dybest set skal du kun forholde dig til, hvordan du har det. På den måde kan du virkeliggøre en masse af dine planer nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

De beslutninger, du tager i denne tid, er på en måde bindende, fordi du har en sikker sans for, hvad der kan lade sig gøre i det ydre liv, og hvad du har brug for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vandbæreren

Du med fordel gå i gang med at få mere styr på din tilværelse og på din arbejdsdag. Lige nu kan du lære, hvordan du bliver bedre til at organisere dig selv og andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fiskene

Du er en fri fugl og har det som en fisk i vandet, hvis du får lov at være dig selv. Du har brug for at bevæge dig og kan med fordel gøre dig fri af snærende bånd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte