VÆDDEREN

Du har en tendens til at tage chancer lige nu. Du er rastløs og kan nemt komme til at handle pludseligt og uovervejet. Du kan være nødt til at ændre på dine planer.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Din energi svinger en del, og du kan nemt lade dig irritere af teknisk udstyr. Din mobil er utidig, og din pc opfører sig stik modsat det, du har opdraget den til.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du kan have svært ved at styre temperamentet. Du er irritabel, når tingene ikke rykker i det tempo, du gerne vil sætte. Du kan gøre dig fri af nogle snærende rammer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du kan have brug for at få renset luften, men det kræver, at du er villig til at tage en konfrontation og at stå ved dine synspunkter, også når du møder modstand.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du er modig og selvsikker og handler ud fra det, du selv mener er det rigtige i en given situation. Du kan hidse dig op, hvis tingene ikke udvikler sig hurtigt nok.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du kan have en tendens til at handle på pludselige impulser uden først at gennemtænke de eventuelle konsekvenser. Sæt en fod ned, og søg råd hos en praktisk person.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du er villig til at eksperimentere og bevidst om, at du har behov for at udvikle din egen helt unikke stil. Du er ikke bange for at afprøve nye udfoldelsesmuligheder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte/Vandbærer

SKORPIONEN

Du er noget selvhævdende og gør det klart, at du har dit helt personlige syn på tingene. Du er dog villig til at gå på kompromis og rette ind i et samarbejde med andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du spreder din energi over flere opgaver og kan have svært ved at holde fokus. Du er i fare for ikke at afslutte det, du sætter dig for, eller holde det, du lover.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du har masser af mod på at gøre noget, der sprænger rammerne for det, du er vant til. Andre kan støde sig på dine kanter, men du er villig til at tage konsekvensen.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du har brug for at gå i gang med noget nyt. Du ved bedst selv, hvor der skal sættes ind. Gå langsomt til værks. Ellers risikerer du at gå glip af en rigtig god mulighed.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du kan opleve, at man ikke i tilstrækkelig grad tager dig med på råd. Du er almindeligvis villig til at gå på kompromis, og det er måske derfor, du bliver overset.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer