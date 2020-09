For én gruppe har coronakrisen været særlig hård: landets betjente.

Det viser et hidtil fortroligt dokument, der er kommet frem under politikernes forhandlinger om ny fireårig politiaftale, og som B.T. nu er i besiddelse af.

Helt konkret har landets betjente i juli optjent hele 501.437 timers overarbejde.

Stigningen skyldes først og fremmest betjentenes mange ekstra opgaver under coronakrisen, står der i dokumentet.

Betjente på patrulje på havnefronten i Aalborg midt i august.

I 2019 havde landets politibetjente optjent 454.789 timers overarbejde, så der er sket en eksplosion på bare et halvt år.

'I første halvår af 2020 er politiets overarbejde steget med cirka 47.000 timer. Dette dækker over en stigning i antallet af afspadseringstimer, der særligt kan henføres til covid-19-indsatsen, som har nødvendiggjort mange ændringer af tjenester med kort varsel, herunder inddragelse af ordinære fridage,' skriver Justitsministeriet i redegørelsen.

Betjentenes enormt mange overarbejdstimer er formentlig godt nyt for kriminelle.

Konsekvenserne er nemlig, at betjentene har rigtig mange afspadseringstimer til gode.

Betjente fra Nordjyllands Politi på patrulje i forbindelse med håndhævning af regler om afstand ved erhvervslivets genåbning, i gågaden og opholdsarealer i Aalborg, tirsdag 28. april 2020.

'Dette medfører efter tjenestetidsreglerne et stort antal afspadseringstimer som kompensation for den ulempe, det er at blive sat til at arbejde med kort eller ingen varsel på tidspunkter, hvor man som udgangspunkt har fri,' skriver Justitsministeriet i redegørelsen.

Meldingen om betjentenes mange tilgodehavende afspadseringstimer er dårligt nyt for justitsminister Nick Hækkerup (S).

På et pressemøde 24. august kom han med regeringens forslag til det nye politiforlig, der blandt andet hedder, at der skal uddannes flere betjente.

De skal især være med til at nedsætte den rekordlange sagsbehandlingstid hos politiet plus skabe mere tryghed ude lokalt.

Men de nye tal viser altså, at landets betjente står over for flere overarbejdstimer end først antaget.

Skal disse mange timers ekstra overarbejde afholdes, er det en ekstra udfordring for det pressede politi.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus.

Men han er mandag eftermiddag med ministeren og de andre retsordfører til forhandlinger om det kommede politiforlig.