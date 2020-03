Normalt er børn mere udsatte for virussmitte end voksne, men sådan er det ikke med den nye coronavirus.

Men hvorfor er det egentlig sådan?

Det spørgsmål har det norske netmedie forskning.no bragt videre til forskerne, skriver Videnskab.dk.

Forskning.no er Videnskab.dk’s norske søster-site.

Forklaringen skal skal måske findes i, at børn og voksne har forskellige immunsystemer.

Børn har overordnet set et mindre udviklet immunforsvar, fortæller Fredrik Müller, professor i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Det kunne lyde som en ulempe, men voksnes immunforsvar har til gengæld større tendens til at overreagere, uddyber den norske forsker.

Susanne Dudman, som er lektor og forsker i medicin ved Universitetet i Oslo, peger på de steder i luftvejene, der binder virussen, som en mulig forklaringsmodel.

»Børn har færre af disse bindingssteder i de nedre luftveje, end voksne har,« fortæller hun til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

En mulig årsag kan også være, at den del af immunforsvaret, som tilpasser sig gennem hele livet, bliver 'fyldt op'.

Det fortæller Anne Spurkland, som er professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

Når kroppen bliver mere erfaren med virusser og bakterier, får vi flere hvide blodlegemer, der kan ’huske’ de tidligere infektioner.

Men vi har kun plads til et vist antal af de gode hjælpere, og derfor kan vi ende med at være mere sårbare over for en ny trussel, forklarer Anne Spurkland til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Amerikanske museforsøg har også indikeret, at et ældre immunforsvar har større tendens til at overreagere på coronavirus, når det først kommer i gang med at bekæmpe sygdommen.

Reaktionen fra immunforsvaret kan pludselig blive så voldsom, at den ender med at gøre ondt værre, forklarer forskerne i artiklen bragt på Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk