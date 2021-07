Der er efterhånden ikke det, som coronapandemien ikke har haft indflydelse på. Nu gælder det også mænd og kvinders shoppingvaner. I hvert fald online.

Det viser en ny undersøgelse, der er lavet af de to eksperter i forbrugsadfærd, Stefanie Sohn og Oliver Schnittka.

Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelse.

»Kvinder og mænd havde lignende shoppingvaner før covid-19, når vi måler på antallet af online køb. Vores undersøgelse viser, at dette billede har flyttet sig under coronakrisen, hvor kvinderne har handlet online i større udstrækning end mændene,« forklarer Stefanie Sohn.

Og forskellen ser ud til at fortsætte, selv når coronapandemien engang i fremtiden er ovre.

22,2 procent af kvinderne svarer nemlig, at de vil foretage mere end 50 procent af deres indkøb online efter coronapandemien. Det samme gælder for blot 14,4 procent af mændene.

Stefanie Sohn forklarer, at tallene er spændende, da tidligere forskning har vist, at mænd kan lide at handle online mere end kvinder.

Undersøgelsen viser også, at de 18 til 24 år er mere tilbøjelige til at beholde deres indkøbsvaner fra før coronapandemien ramte.

Det kan skyldes, at unge ser shopping som en social ting, mens ældre ser onlineshopping som en måde at spare tid på.