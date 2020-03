Denne gang foregår interviewet ude i forårssolen. Sidste gang var der en havedør imellem os.

I otte dage har der været totalt stille omkring Jenni Carlend, som 9. marts fik besked om, at hun havde fået coronavirus.

»Det er jo rart, at vi ikke er totalt isolerede nu. At jeg selv kan gå ned og handle, og at jeg selv kan gå på legepladsen med børnene. Men hele Danmark er jo lukket ned, så det er ikke, fordi der er voldsomt meget at komme ud til,« lyder det fra Jenni.

Hun blev smittet med covid-19 efter en skiferie i Ischgl i Østrig. Under isolationen har hun været sammen med den ældste af sine sønner, mens de to yngste har været hos faren.

»Tiden i isolation har været slem. Ikke mindst for min ældste søn, der bare har kunnet kigge på alle børnene ude foran vinduet, der har spillet fodbold og leget.«

Selvom tiden i isolation har været slem, var det også grænseoverskridende at tage skridtet ud af den. Jenni Carlend ventede nemlig et opkald fra lægen tirsdag, men da telefonen havde været stille hele dagen, loggede hun på sin e-Boks. Her lå en besked om, at proceduren var ændret, så hun ikke ville få et opkald.

»Beskeden var, at når jeg var symptomfri, var jeg 'good to go'« siger hun og tilføjer:

»Det var meget mærkeligt selv at tage beslutningen om at ophæve isolationen. Jeg føler mig næsten kriminel, når jeg står herude i det fri uden sådan rigtig at have fået grønt lys. Selvom det jo er grønt lys.«

Jenni Carlend har været i isolation i otte dage, hvor hun kun har været sammen med en af sine tre drenge. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Jenni Carlend har været i isolation i otte dage, hvor hun kun har været sammen med en af sine tre drenge. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Samme dag som Jenni Carlends isolation blev ophævet, meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle frisører og andre virksomheder med fysisk nærkontakt skal holde lukket. Jenni er selvstændig frisør, og derfor er hverdagen ikke meget forandret:

»Hver dag er stadig en søndag. Der er ikke så meget at stå op til.«

Jenni Carlend prøver at tage situationen omkring sin virksomhed stille og roligt og nyder bare, at der langtfra er stille omkring hende mere med tre aktive drenge på tre, fire og ni år:

»Jeg skal have snakket med min revisor senere om den hjælpepakke, der nu er kommet. Jeg håber og tror på, at det hele nok skal løse sig på den lange bane. Selvfølgelig bliver det knap så sjovt. Men vi skal være glade for, at vi får hjælp. Det er ikke alle andre lande, der gør det, så jeg er taknemmelig,« siger Jenni Carlend.