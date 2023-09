Den ene nat handlede mareridtet om den dag, han blev stoppet af en serbisk grænsevagt, fik stukket et fuldautomatisk maskingevær ind i maven og var sikker på, at døden ventede lige om hjørnet.

Den næste nat var vi tilbage til den dag, hvor tre soldater med deres pansrede køretøj ramte en kraftig mine, og soldaten Claus Stenberg ikke vidste, om han skulle sende tre døde kammerater hjem til Danmark.

Tredje nat var det et tredje mareridt - og sådan blev det ved dag efter dag.

I dag har Claus Stenberg det efter omstændighederne godt, men det har bestemt ikke altid været tilfældet.

I 1993 røg han som soldat afsted til Kroatien på det, der blev præsteret som en relativt fredelig udsending.

Det viste sig at være én, stor løgn.

»Der var ingen fred at bevare, for de skød løs på hinanden, og vi stod midt imellem dem (kroaterne og serberne, red.). Der var udrensninger, groteske overgreb, voldsomme skududvekslinger og meget mere,« fortæller Claus Stenberg, der var seks måneder i Kroatien under den kroatiske selvstændighedskrig, i dag.

Og der er en særlig grund til, at vi taler med Claus i dag.

Tidligt tirsdag luftede den nyslåede forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, nemlig i Berlingske sine tanker om dét, der kan være en tidlig julegave for ptsd-ramte veteraner.

Det er nemlig sådan, at man som veteran - eller dansker i andre arbejdsskadesager - har bevisbyrden på sin side.

Med andre ord: Det er dig, der skal bevise, at du er blevet syg af at være udsendt.

Mange veteraner har i årevis ønsket at få reglen omvendt, således at det fremover er Forsvaret, der skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af udsendelsen.

»Systemet har nu i mange år eksempelvis kunnet sige: Nej, Claus blev ikke syg af at være udsendt - han blev syg af sin skilsmisse. Hvis man ændrer reglen, vil det være sådan, at det postulat skal løftes som en bevisbyrde. Det er en stor forskel,« siger Claus Stenberg.

Claus' eksempel er ikke taget ud af den blå luft.

Han har nemlig selv kørt en sag mod det danske system af flere omgange, men i dag står han fortsat uden erstatning for den ptsd, han selv mener er opstået i forbindelse med de barske og traumatiske oplevelser i Kroatien.

»I mit tilfælde har man også ment, at jeg er blevet syg af andre grunde end udsendelsen, så hvis vi nu er så heldige, at reglerne bliver ændret, så vil jeg da gerne tage min sag op igen,« lyder det fra Claus Stenberg, der i dag er talsmand for Veteranalliancen.

Der er dog også en grund til, at Claus er lidt vævende i sine formuleringer og bruger ord som 'hvis vi er heldige'.

Han tør nemlig på ingen måde at sætte champagnen på køl endnu.

»Det er da klart, at det er et lille skridt i den rigtige retning, men vi har før troet, at tingene ville blive ændret, så nu må vi se,« siger han.

Troels Lund Poulsens udmelding kommer efter en periode, hvor Berlingske med en lang række artikler har sat fokus på veteraner og deres erstatningssager.