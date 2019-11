Én enkelt mand i ildkamp med maskinpistoler og håndgranater mod over 200 tyske soldater i flere timer.

Det lyder som noget fra en film, men det beskriver såmænd frihedskæmperen Citronen - med det borgerlige navn Jørgen Haagen Schmith - sidste timer under 2. verdenskrig i 1944.

Det foregik alt sammen på en adresse i Gentofte nord for København i en villa, der nu er kommet til salg.

Ved havelågen finder man en mindesten, der giver de forbigående et praj om, hvad der skete på adressen - hvor den sårede modstandsmand havde gemt sig i et af værelserne på flugt fra Gestapo - for 75 år siden.

Det 166 kvadratmeter store hus, har mange af de originale detaljer fra 40’erne bevaret; både parketgulve, anretterværelse med vitrineskab, marmorvindueskarme, påklædningsrum og stuk. Det oplyser Danbolig Gentofte, der har den historiske villa til salg, i deres salgsopstilling.

Danmarks dyreste boligområde

For villaen på Jægersborg Alle - inklusiv den dramatiske historie og ni værelser - skal du give lige knap 8,5 millioner kroner, som er det, udbudsprisen lyder på.

Det er lige over 51.000 kroner pr. kvadratmeter og meget tæt på, hvad husene i gennemsnit bliver handlet til her i landets absolut dyreste boligområde.

I årets første halvår lagde køberne nemlig rundt regnet omkring 51.700 kroner for én huskvadratmeter i Gentofte Kommune. Det viser tal fra Boliga.dk.

Jørgen Haagen Schmith kæmpede mod tyskerne under besættelsen af Danmark fra 1940 til 1944.

Hans kamp og sidste timer blev filmatiseret i den danske thriller, “Flammen og Citronen”, der ramte biograferne tilbage i 2008. Dengang var det skuespilleren Mads Mikkelsen, der vækkede frihedskæmperen til live på lærredet.

