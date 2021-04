Christine og Nima har opfundet en app, der forkorter fiskenes vej fra havet til din tallerken – til fordel for både fiskene, fiskerne og dig som forbruger. Men de har mødt en hel del modstand undervejs.

Da Christine Herbert for første gang kom til Danmark, var det med en forventning om, at danskerne spiste meget fisk, og at det ville være nemt at få det frisk. Christine er fra USA, hvor der i kystnære områder flyder med frisk fisk.

»Jeg tænkte, at fisken her måtte være trukket direkte op fra havet og ned i køledisken, men jeg opdagede, at virkeligheden i Danmark var en anden.«

Hun fortalte sin veninde Nima Tisdall om sin undren, og sammen gik de i gang med at finde en forklaring. Nima besluttede sig for at tage ud og tale med lokale fiskere, der kunne fortælle om dårlige arbejdsforhold samt en fiskeribranche med så mange led mellem kutter og købmand, at fiskene kunne være over en uge gamle, når de landede i supermarkederne.

BLÅ BØGER Christine Herbert, 32 år, og Nima Tisdall, 27 år

Stiftere og ejere af virksomheden Blue Lobster, der forkorter fiskenes vej fra hav til tallerken. Christine er uddannet i miljøøkonomi fra Københavns Universitet. Nima er uddannet cand.merc.(pol.) fra CBS.

Derefter tog deres forretningsidé fart. De havde fundet et tosidet behov på markedet, hvor det ville være fordelagtigt for både fiskerne og forbrugerne, hvis tingene blev gjort anderledes. Derfor startede de virksomheden Blue Lobster op.

»Vi har mødt en del modstand undervejs. I starten tænkte folk, at det bare var et skoleprojekt, og hvad to piger som os lavede i fiskeribranchen. Det er en branche, der har gjort tingene på én måde i så mange år, at de er meget skeptiske ved at skulle lave noget om,« fortæller Christine.

For fiskerne skulle til at lave om. Hidtil har det været sådan, at efter fiskene er hevet op af vandet, skal de først igennem en længere proces med auktioner og lang transport, før de ender på tallerkenen. Den proces kan tage mange dage, hvilket resulterer i, at den fisk, der kan købes i supermarkederne, ofte har bidt på krogen og forladt havet for over en uge siden.

Ideen med Blue Lobster-appen er, at fiskerne selv kan taste dagens fangst direkte ind, og forbrugerne derefter kan klikke sig ind og købe fiskene. Det gør, at fisken kan komme ud til restauranter eller private på meget kortere tid end tidligere. Derudover har Blue Lobster en bæredygtig profil, hvilket kræver, at fiskerne anvender skånsomme metoder, der betyder, at fiskeriet får minimal uønsket bifangst.

»Det har vist sig at være vanskeligt at ændre på en industri, der er så fasttømret som fiskeribranchen, men med tiden har vi alligevel formået at få flere fiskere med ombord, og alle har de været glade for det og er blevet hos Blue Lobster efterfølgende,« fortæller Christine.

Foto: Peter Nørby Vis mere Foto: Peter Nørby

Christine havde kort forinden opstarten af virksomheden afsluttet sin uddannelse inden for økonomi, mens Nima stadig var i gang med sin.

»Mange spørger os, hvordan vi har turdet springe direkte ud i at lave vores eget, men jeg synes helt oprigtigt, at det her er det absolut letteste tidspunkt at starte noget op. Vi er stadig unge, og vi har ingen familier, vi skal forsørge. Det er derfor langt mindre risikabelt for os at starte noget op. Hvis Blue Lobster flopper i morgen, så har vi stadig muligheden for at gå ud og få et job et andet sted. Vi kunne endda flytte hjem til vores forældre, hvis alt gik galt,« fortæller Nima.

»Iværksætteri er ikke for alle. Det kræver så mange timer med arbejde, og så kræver det, at du kan lide at træffe beslutninger hver dag og hele tiden. I Danmark er vi gode til at fokuserer på 'work-life-balance', og det er noget, vi danskere værner meget om. Iværksætteri er kendt for det modsatte – du skal være klar på at arbejde enormt meget i starten i hvert fald. Jeg siger det ikke for at promovere overarbejde, for jeg mener ikke, at det er specielt sundt. Men realiteten er bare, at det kræver rigtig meget at starte noget nyt op,« tilføjer hun.

Store drømme

Nima og Christine er ikke bange for at drømme stort, og deres ambitioner med Blue Lobster fejler intet.

»Vores drøm er at revolutionere fiskeribranchen. Vi vil bruge kapitalismens kræfter til det bedre. Vi prøver at oplyse folk om, at vi gør det rigtige ved at fiske skånsomt og tænke bæredygtigt. Vi ønsker at være en del af den grønne omstilling på systematisk vis. Med Blue Lobster tager vi mange led ud af kæden, og så er der meget mere profit at rykke rundt på. Hvis vi begynder at betale folk for at gøre det rigtige, skaber vi et økonomisk incitament til at ændre adfærd,« fortæller Nima.

At revolutionere fiskeribranchen kræver mange af Nima og Christines vågne timer.

»Jeg taler selv ind i en stereotyp, når jeg siger, at iværksætteri eller startups kræver en villighed til at arbejde meget. Men hvis det tager overhånd, så går det ud over din kreativitet. Du mister evnen til at prioritere og se det større billede, hvis du altid er fanget i detaljen. Men hvis jeg skal være helt ærlig, er vi stadig på så tidligt et stadie, at jeg bruger det meste af min tid på Blue Lobster,« forklarer Nima.

»Vi skal lære ikke at lade arbejdet opsluge os. For vi vil også gerne have et sundt, stressfrit liv, supplerer Christine.

På trods af de forskellige udfordringer og personlige ofre, der følger med at starte egen virksomhed, er de begge fast besluttede på, at de ønsker at blive ved med at arbejde selvstændigt med alt, hvad der hører til af fleksibilitet, ideer og beslutningstagen.«

»Om ti år håber jeg, at Blue Lobster er ekspanderet til et punkt, hvor det er selvkørende. Jeg tror helt sikkert stadig, at jeg arbejder som iværksætter, men jeg er ikke sikker på, at det er i fiskeribranchen. Dog ved jeg, at jeg ønsker at arbejde med bæredygtighed,« siger Christine.

»Også jeg,« siger Nima:

»Personligt har jeg aldrig drømt om at være CEO i en virksomhed. Jeg elsker at starte ting op fra bunden. Jeg håber derfor, at vi om ti år har fået nogle mennesker med, der er endnu mere egnede på det her område, end vi selv er. Så snart du opdager, at du er i stand til at skabe ting selv, så er det svært at stoppe igen. Det er vanedannende og enormt tilfredsstillende,« siger hun.

Hvilke forventninger til jer som kvindelige iværksættere møder I?

»Der er en forventning om, at iværksættere er unge, udmattede mænd. Personligt er jeg rigtig glad for at se, at flere kvindelige iværksættere bliver fremhævet. Det betyder ikke, at der er flere kvindelige iværksættere nu end tidligere, men at man hører mere om dem, og det er rigtig godt,« siger Nima.

»En latterligt lille del af venturekapital går til kvindelige iværksættere, men vi har heldigvis haft succes med at rejse kapital, og vi skal til at kigge efter investorer igen. Det er statistisk meget sværere for os, end det er for vores mandlige kollegaer,« tilføjer hun.

1 ud af 4 iværksættere er kvinde Siden 2013 har antallet af danske startups været stigende – med en stigning på 15 procent siden 2018. Dog er kun 26 procent af iværksætterne kvinder. Én ud af hundrede investeringer går til virksomheder, der er grundlagt og ledet af kvinder. I 2018 og 2019 gik kun 1 procent af investeringerne til startups med kvindelige grundlæggere, og 4 procent gik til virksomheder drevet af både mænd og kvinder. 95 procent af investeringerne gik til virksomheder drevet udelukkende af mænd. At kvindelige iværksættere modtager mindre støtte, er et mønster, der også gælder i de andre nordlige lande, men Danmark ligger i bunden.

Kilde: Bootstrapping, Nextwork og Vækstfonden

»Jeg er kommet i en alder, hvor jeg kan se mig selv blive mor, men med vores nuværende setup er det ikke realistisk inden for de næste par år, selvom vi oplever, at jævnaldrende mandlige iværksættere får børn,« tilføjer Christine.

»Vi er to kvinder, og det betyder jo noget. Der er stereotyper omkring kvinder, såsom at vi er mere følsomme eller mindre villige til at træffe risikofyldte beslutninger. Men det er ikke rigtigt. Vi har et team fyldt med mænd, og jeg tror, at det skræmmer dem fra vid og sans, hvor mange risici vi er villige til at tage. Det er altid dem, der er påpasselige og spørger os, om vi nu tror, at det ene eller andet er en god idé. Og vores svar er altid, at det finder vi jo ud af ved at prøve,« fortæller Nima.

»Som kvinde skal du altid forholde dig meget til dit køn. Mænd bliver jo ikke spurgt, hvordan de har det med at være mænd, og de ville garanteret heller ikke vide, hvad de skulle svare på det. Jeg vil gerne være en stærk rollemodel for andre kvinder, men vores formål med denne virksomhed er at revolutionere fiskeribranchen. Og så er vi tilfældigvis kvinder,« forklarer hun.

Blue Lobster er en app, der skal få fisk hurtigt ud til forbrugeren. I praksis fungerer det sådan, at fiskerne dagligt taster ind, hvad de har fanget, og på den måde kan private og restauranter melde ind, hvad de ønsker at købe. På den måde kommer fisken hurtigt ud, og der overfiskes ikke. Der fiskes skånsomt, så fiskeriet bliver så bæredygtigt som muligt.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for Damerne.