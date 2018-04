Jeg tror ikke, at jeg er anderledes end de fleste andre. Når jeg får underlige symptomer, som ikke kan henføres til snue eller andre genkendelige dårligdomme, så griber angstens kolde, klamme hånd mig om hjertet, og K-ordet begynder at spøge.

Gennem flere måneder har jeg døjet med en ekstremt oppustet mave, akkompagneret af andre kvaler som lændesmerter, ekstrem træthed, svimmelhed, appetitløshed og kvalme. I begyndelsen slog jeg det hen, men da jeg også begyndte at få en tyngdefornemmelse i understellet, måtte jeg til lægen. Med det samme sagde han de frygtede ord: Du får en kræftpakkehenvisning.

Alt blod forsvandt fra mit ansigt, og selvom lægen forsikrede mig om, at det jo ikke betød, at jeg havde kræft, men bare at undersøgelserne blev fremskyndet, så HAVDE han sagt dét: ’Du har måske kræft’.

Jeg gjorde naturligvis som ethvert fornuftigt menneske ville gøre – gik direkte hjem og googlede alle mine symptomer. Indtil jeg var helt sikker på, at jeg var døden nær. Der var nærmest ingen tvivl om, at jeg havde cancer i æggestokkene. Tanker om forestående begravelsesplaner, og om hvor irriterede mine kollegaer ville blive over min dårlige timing, kørte rundt i hovedet.





Min veninde tog med og holdt mig i hånden, mens jeg blev scannet og under den gynækologiske undersøgelse (yes, jeg er så garvet, at min veninde er med, mens lægen bruger mig som hånddukke). »Du har et 4x4 cm. stort fibrom i livmoderen, så du har ikke kræft. Tak for i dag, skal vi afregne?« Det var sådan cirka alt, hvad lægen sagde. For hende var sagen afsluttet, men jeg var ét stort spørgsmålstegn.

P.g.a. mine fertilitetsbehandlinger vidste jeg med sikkerhed at, der ikke havde været et fibrom i mit underliv fem måneder tidligere. Så jeg syntes, det hele var meget underligt. Men lægen blev bare ved med at forsikre mig om, at jeg ikke havde kræft. Derimod var hun ikke så interesseret i at forholde sig til, hvad jeg skulle stille op med den godartede knude. Jeg må bare leve med den. Og i øvrigt skal jeg regne med, at den vil blive ved at vokse, indtil jeg går i overgangsalderen ...Men altså, hvis jeg virkelig insisterer på, at den generer mig, så må jeg jo få fjernet livmoderen, sagde hun.

Jeg gik derfra med en underlig halvhjertet hurrafølelse. Jeg burde hoppe op og ned af glæde. Jeg havde jo ikke kræft.

Men jeg skal måske have fjernet min livmoder ...

For mig er det ikke en lille ting at få fjernet min livmoder. Det blev sagt utroligt henkastet, som om det ikke var noget særligt, men jeg er da ikke sikker på, at jeg er færdig med at bruge den. Og da jeg undersøgte det nærmere, viste det sig da også, at der findes andre måder at fjerne et fibrom på.





Jeg synes, det er fantastisk, at kræftpakken sikrer, at vi kan blive screenet i en helvedes fart. Men jeg må sige, at sådan en henvisning kommer med en enkelt ulempe: Lægens opgave er at afgøre, om man har kræft eller ej. Men når svaret er, at man fejler noget andet end kræft, så bliver man overladt til sig selv. Det er ikke fedt.

Så jeg har en bøn: Søde læger. Selvom dét jeg fejler, ikke er jeres bord. Selvom det er dejligt, at jeg ikke skal dø – lige nu, så kan jeg godt blive nervøs for, hvad det er for nogle sygdomme, jeg skal leve videre med. Så vil I ikke godt prøve at tage lidt hensyn til mine følelser? På forhånd tak.