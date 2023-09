Efter flere år med løgne, så indrømmer nu Carlsberg at have gjort forretninger i Myanmar, selvom man udadtil oplyste, at man havde trukket sig fra landet.

Det skriver Finans, som har set nærmere på en intern undersøgelse af Carlsbergs forretning i Myanmar fra 1996-2011.

Konklusionen er, at Carlsberg har forbrudt sig mod sine egne tidligere udmeldinger, og selskabet tager kraftig afstand fra sin tidligere ledelse, skriver erhvervsmediet.

Carlsberg erkender, i en meddelelse på sin hjemmeside, at man i 1996 ydede et lån til en partner i Malaysia, som etablerede datterselskabet Brewinvest.

Brewinvest indgik derefter i en joint venture med to selskaber, og sammen etablerede man et bryggeri ved navn Dagon Brewery Myanmar. Udstyret i det pågældende bryggeri blev installeret af Danbrew, som er et Carlsberg-selskab.

»Selvom der er gået næsten 30 år, fordømmer vi stadig på det kraftigste ledelsens handlinger på det tidspunkt. Lederne, som var involveret i aktionerne, er ikke længere ansat i Carlsberg,« skriver Carlsberg i meddelelsen.

Myanmar, tidligere kaldet Burma, blev underlagt sanktioner fra EU for første gang i 1996, efter at landet blev udsat for et militærkup.

