Cannabis og røgelse har muligvis været en del af de hellige ritualer for 2.700 år siden i Israel under det tidligere kongerige Juda.

Det skriver LiveScience på baggrund af et nyt studie ifølge Videnskab.dk.

I studiet har israelske arkæologer foretaget en række analyser af cannabisrester fundet ved to altere i helligdomme i Israel.

Ifølge LiveScience skriver forskerne bag studiet, at det er første gang, man finder brændt cannabis, eller en anden form for hallucinogent stof, i kongeriget Juda.

»Vi antager, at denne ændrede bevidsthedstilstand i helligdommen var en vigtig del af ceremonierne, der fandt sted her,« forklarer leder af studiet, Eran Arie, der er arkæolog på Israel Museum i Jerusalem, til LiveScience, ifølge Videnskab.dk.

Helligdommen blev første gang undersøgt i 1960, men Eran Arie havde en idé om, at stedet gemte på yderligere hemmeligheder, hvorfor han og arkæologerne tog flere prøver.

Og de havde helt ret i deres antagelser. Da analyserne kom tilbage, var det nemlig med spor af cannabis og efterladenskaber fra dyr.

»Det tyder på, at efterladenskaberne fra dyr blev brugt til at brænde cannabis med,« fortæller Arie til LiveScience.

Han uddyber, at dyrefæces sløver forbrændingsprocessen.

Patrick McGovern, der er videnskabelig direktør på et biomolekylært arkæologiprojekt på Penn Museum i Philadelphia, kalder de nye fund for revolutionerende.

»Det er revolutionerende i forhold til anvendelse af specialiserede, psykoaktive planter i den tidlige israelske religion,« siger han til LiveScience.

McGovern mener imidlertid, at studiet kunne være gået dybere ned i cannabisfundene.

»Forslaget om, at cannabis blev opvarmet for at frigive psykoaktive stoffer snarere end for dens aroma som røgelse (...) er et spændende forslag,« siger han ifølge LiveScience.

