Børnene sover. Tv'et kører. Og i den grå flydersofa går samtalen – igen i aften – på, om de skal spise nachos, chips, slik eller chokolade.

Aldrig har skolelæreren Camilla Alber og pædagogen Martin Alber talt om de ekstra 91 kilo, der er landet mellem dem i sofaen, siden de for 17 år siden fandt sammen. Ikke før den aften.

Hen over skærmen kørte et vægttabsprogram, og en 150 kg tung Martin Alber brokkede sig højlydt over, hvorfor de overvægtige ikke nåede deres mål 'når de nu selv har meldt sig til programmet og får så meget støtte og hjælp'.

»Hvis du kan gøre det bedre selv, så kan vi bare melde os til det her,« lød svaret fra Camilla Alber, der på sin mobil havde fundet et Facebook-opslag, hvor DR søgte overvægtig par.

Hygge har hos Camilla og Martin Alber været forbundet med at spise – især om aftenen, når børnene var puttet. Foto: DR Presse Vis mere Hygge har hos Camilla og Martin Alber været forbundet med at spise – især om aftenen, når børnene var puttet. Foto: DR Presse

Opslaget havde hun set nogle dage tidligere, men nu var muligheden der for at få bragt en svær samtale på banen.

»Vi havde på det tidspunkt aldrig snakket om, at jeg egentlig havde det rigtig skidt med, at jeg har taget så meget på,« siger Camilla Alber, da B.T. et års tid efter den aften møder parret hjemme i Valby.

»Det var først dér, det gik op for mig, at hun havde mere på spil,« siger Martin Alber.

Magelighed i forholdet

Historien med de famøse kærestekilo er Martin og Camilla Alber ikke alene om. En befolkningsundersøgelse af danskernes sundhed vidste i 2017, at der er flere overvægtige blandt gifte par end blandt singler.

Magelighed i parforholdet satte sig som ekstra kilo på sidebenene hos Camilla og Martin Alber. Foto: DR Presse Vis mere Magelighed i parforholdet satte sig som ekstra kilo på sidebenene hos Camilla og Martin Alber. Foto: DR Presse

'Magelighed' er det nærmeste en undskyldning, Camilla og Martin Alber kan finde for de 91 ekstra kilo.

»Jeg var ikke længere på jagt. Vi føler os trygge ved hinanden og har ikke behov for at vise noget. Så hygger man, og det er for os forbundet med at spise,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo dumt, for hvorfor skal man ikke se godt ud, fordi man har en partner? Men det bliver bare andenprioritet, fordi vi elsker hinanden, uanset hvordan vi ser ud.«

Ude blandt folk, og når børnene er til stede, spiste parret helt fornuftigt.

»Men når børnene var i seng, blev der indtaget 14 dages kalorier på en aften. Vi kunne fortære tre poser chips, hver en skål dip, to liter cola og en slikpose på en god dag,« siger Martin Alber.

Det samme gjaldt børnefødselsdage, hvor de kun spiste ét stykke af lagkagen – altså lige indtil gæsterne var gået hjem.

»Folk var jo selvfølgelig nok godt klar over, at det ikke var gulerødder, vi havde spist,« siger han.

Tyk og glad

Selv var Martin Alber ikke tynget af de 150 kg, aftenhyggen efterhånden havde resulteret i.

Især Camilla Alber havde det rigtig svært med det, hun så i spejlet. På dårlige dage havde hun svært ved at forstå, hvorfor Martin stadig gad hende. Foto: DR Presse Vis mere Især Camilla Alber havde det rigtig svært med det, hun så i spejlet. På dårlige dage havde hun svært ved at forstå, hvorfor Martin stadig gad hende. Foto: DR Presse

Han var med egne ord tyk og glad. Jo, selvfølgelig kunne børnerutsjebanen ikke lige holde til hans vægt. Men så blev han bare på jorden, når parrets to piger, der i dag er to og syv år, legede.

»Jeg tog mine forholdsregler og lod være med at sætte mig i de situationer,« siger han.

Både Camilla og Martin Alber har flere gange forsøgt at tabe sig, f.eks. op til deres bryllup.

»Men vi har aldrig fået italesat, hvor skidt jeg egentlig har haft det med min vægt,« siger Camilla Alber og vender sig mod sin mand:

»Jeg tror godt, du har vidst, at jeg ikke har haft det så fedt med, hvordan jeg så ud.«

»Nej, ikke på den måde,« afbryder Martin Alber.

Mistet sig selv

For jo, Martin Alber kan da godt huske situationer, hvor de skulle i byen, og Camilla har været ked af det, hun så i spejlet.

»Men så har du jo bare fundet et andet stykke tøj og smilet, og så har jeg tænkt, at alt var godt og trygt,« siger han.

Camilla og Martin Alber er et af de par, der får hjælp fra parterapeut Frej Prahl i programmet 'Fede Forhold. Foto: DR Presse Vis mere Camilla og Martin Alber er et af de par, der får hjælp fra parterapeut Frej Prahl i programmet 'Fede Forhold. Foto: DR Presse

Men for især Camilla Alber stak de ekstra kilo dybere, stod det den aften i sofaen pludselig klart for dem begge to.

»Jeg havde mistet mig selv, i forhold til hvem jeg var. Jeg var blevet mere og mere indadvendt og mindre glad og sprudlende,« siger hun.

Slukket i soveværelset

Selv om hun følte sig tryg ved sin mand, lurede usikkerheden.

»Hvorfor gider han mig egentlig, når jeg har taget så meget på? Jeg var jo ikke længere den, han forelskede sig i,« siger hun.

Og usikkerheden sneg sig med ind under dynen i soveværelset, hvor lyset altid var slukket, og lysten for det meste også.

»Når jeg ikke er glad for mig selv eller har lyst til at se på mig selv, hvordan skulle han så have lyst til mig? De tanker påvirkede min lyst til sex,« siger hun.

Derfor besluttede de sig for at melde sig til DR-programmet 'Fede forhold', hvor sidste afsnit af seks sendes i aften.

»Vi lovede hinanden, at hvis vi kom med, skulle vi være et andet sted, når programmet sluttede,« siger Camilla, og Martin fortsætter: »Vi vil ikke være dem, som nogle sidder hjemme i sofaen og brokker sig over ikke tager sig sammen.«