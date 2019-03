»Jeg har aldrig tænkt, at jeg ikke havde lyst til sex, fordi du var tyk. Men her bagefter kan jeg da godt se, at det har haft en betydning,« siger 32-årige Camilla Alber.

Ved køkkenbordet i Valby-lejligheden prøver 35-årige Martin Alber at spille fornærmet på vegne af sin gamle krop: »Nååå, så kommer der sandheder på bordet.«

Men stoltheden over en 63 kilo lettere udgave af sig selv og kærligheden til sin 35 kilo lettere kone stråler ud af ham og ødelægger fuldstændig hans forsøg på skuespil.

For selv om parret ikke er i tvivl om, at de vil elske hinanden, uanset hvad de vejer, så har det vægttab, de i løbet af DR-programmet 'Fede Forhold' har opnået, øget deres lyst til hianden.

Henter før-efter billede...

Tog 91 kilo på

17 års samliv, der havde sat sig som 91 ekstra kilo, fik for godt et år siden Camilla og Martin til at melde sig til programmet.

Historien med de famøse kæreste-kilo er Martin og Camilla Alber ikke alene om.

En befolkningsundersøgelse af danskernes sundhed viste i 2017, at der er flere overvægtige blandt gifte par sammenlignet med singler.

Men sådan behøver det altså ikke at være. Det har parret bevist her ét år efter første møde med diætisten.

Vægten taler sit eget sprog.

Tændt i soveværelset

Allerede i efteråret, hvor sidste program blev optaget, havde de tabt sig en del. Men siden er der røget endnu flere kilo - især hos Martin Alber.

63 kilo har Martin tabt siden sidste februar, mens Camilla er blevet 35 kilo lettere.

Dertil kommer vægttabets afledte effekter - de mere diffuse størrelser som øget overskud, selvfølelse, nærvær og ikke mindst lysten til hinanden.

»Vi har mere overskud til at lege børnene efter arbejde og f.eks. have dem med i køkkenet,« siger Camilla Alber. Foto: Nils Meilvang Vis mere »Vi har mere overskud til at lege børnene efter arbejde og f.eks. have dem med i køkkenet,« siger Camilla Alber. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kan mærke, du har fået mere lyst. Du er ikke så kropsforskrækket og gemmer dig ikke under dynen,« siger Martin Alber og afslører, at lyset i soveværelset ikke længere altid er slukket.

»Jeg har fået en mere smilende og glad kone. Du var også sød og smuk før, men du stråler på en anden måde nu,« siger han til sin kone.

Camilla Alber nikker. Hun har også selv lagt mærke til ændringen.

»Jeg var jo ikke glad for mig selv, og hvorfor skulle han så være det? Lyset var slukket, fordi jeg ikke havde lyst til at vise min krop frem. Men for mig var det også noget mere praktisk. Hvis klokken var 23, og vi skulle tidligt op dagen efter, så havde vi jo ikke tid til sex,« siger hun.

Henter før-efter billede...

Overskud til opvasken

Og her kommer det nye overskud ind i billedet.

»Vi er har fået mere nærvær, fordi vi efter vægttabet nu har overskud til at gøre ting for hinanden,« siger hun.

»Det handler ikke om at komme hjem med blomster, men f.eks. at tage opvasken inden hun kommer hjem fra arbejde, fordi jeg ved, at det sætter hun pris på. Det har jeg sgu aldrig gjort før,« siger han.

»De ting hvor det kræver, at man selv har overskud, før man kan gøre den anden glad,« siger Camilla Alber.

Samtalerne i den grå flydersofa er også blevet mere nærværende og handler ikke længere om, hvorvidt de skal spise nachos, chips, slik eller chokolade.

»Vi har jo stadig dage, hvor vi kommer trætte hjem fra arbejde og lander i sofaen. Men det er ikke længere bare en selvfølge, at vi skal proppe noget i hovedet,« siger hun.

Styrken i parforholdet

Samtidig har tv’et fået konkurrence af backgammon og puslespil.

»Rutinen er lavet om. Vanerne er ændret. Nu er det noget, vi aktivt vælger til. Hvad har vi faktisk lyst til?,« siger Camilla Alber.

Martin Alber var også glad, da han vejede 150 kg. Eller 120 kg. Men den nye vægt har givet ham langt mere overskud. Foto: Nils Meilvang Vis mere Martin Alber var også glad, da han vejede 150 kg. Eller 120 kg. Men den nye vægt har givet ham langt mere overskud. Foto: Nils Meilvang

»Det er ikke fordi, man nødvendigvis snakker mere sammen, når man lægger puslespil. Men så sidder vi ikke bare og ser et eller andet ligegyldigt. Vi får udrettet noget sammen. Vi får lavet himlen,« siger Martin Alber.

En samlet indsats ligesom vægttabet. For jo, man kan i et parforhold vælge at hive hinanden ned i en sofa, men man kan også gøre det modsatte og bruge styrken i forholdet til at gøre noget ved de dårlige vaner.

»Vi står til ansvar over for hinanden. Når jeg kommer hjem og har været mega sej hele dagen, så forventer jeg jo også, at Camilla fortæller det samme. Ellers bliver jeg lidt skuffet,« siger han og fortsætter:

»Det er jo ikke fair over for Camilla, hvis jeg spiser træstammer på arbejdet, når vi nu har lovet hinanden at gøre det her sammen.«

Camilla og Martin Alber er endnu ikke helt i mål med vægttabet. De forsætter derfor med at dele deres erfaringer på Facebook. Foto: Nils Meilvang Vis mere Camilla og Martin Alber er endnu ikke helt i mål med vægttabet. De forsætter derfor med at dele deres erfaringer på Facebook. Foto: Nils Meilvang

»Det er en kæmpe motivation, at jeg ikke har siddet og følt, at jeg skulle spise et æble, mens Martin spiser en snickers,« siger Camilla Alber.

Kærlighed og viljestyrke

I stedet har de sammen kunnet gå på jagt efter nye, spændende grøntsager eller opdatere deres fælles Facebook-profil, hvor de reflekterer over forløbet.

»Med kærlighed og viljestyrke kan man meget. Det er vi beviset på,« siger Martin Alber og fortsætter:

»Vi kunne have købt nok så mange kogebøger og fitnessmedlemskaber, men uden en fælles vilje til at gøre noget ved det, var vi ikke kommet nogen vegne.«