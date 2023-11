En ny mand kommer til at stå i spidsen for servicekoncernen, ISS', danske afdeling.

Henrick Berendtsen bliver således ny adm. direktør for ISS Danmark per dags dato, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Jeg er både stolt og ydmyg over at skulle stå i spidsen for ISS Danmark. Vi står på et stærkt fundament, som er resultatet af mange års hårdt arbejde og vores globale strategi, OneISS, der har styrket den danske forretning,« siger Henrick Berendtsen i pressemeddelelsen.

ISS har aktiviteter i hele verden, og ved udgangen af 2022 havde selskabet 351.000 ansatte på globalt plan. Henrick Berendtsen kommer dog kun til at stå i front for koncernens cirka 6000 danske medarbejdere.

På den aller øverste stol i hele forretningen sidder Kasper Fangel som administrerende direktør for ISS. Fangel overtog chefstolen tidligere på efteåret, da den forhenværende topchef, Jacob Aarup-Andersen, forlod stillingen til fordel for Carlsberg.

Henrick Berendtsen, der nu overtager førertrøjen på den danske division, har været en del af ISS siden 2010 og siden september 2023 har han været midlertid CEO for ISS Danmark.

ISS driver blandt andet kantiner, rengøring og lignende. Selskabet er børsnoteret og en del af det danske elitindeks ved navn C25.

Ifølge Berlingskes Guld1000-liste er ISS Danmarks 10. største virksomhed med en omsætning på 76,5 mia. kr. i 2022.

Opdateres...