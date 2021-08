For få uger siden gik snakken om Johnny Killerups kærlighedserklæring, der blev vist på samtlige af Odenses storskærme.

Nu har hans parti ekskluderet ham for at være »illoyal«.

Det sker efter, at en udtalelse fra Killerup fredag ikke blev modtaget med kyshånd af hans vælgerforening Venstre Odense City.

I et interview hos TV 2 Fyn fredag svarede fynboen nemlig ja til, at han ville være borgmester, hvis han fik flere stemmer end Christoffer Lilleholt som er Venstres borgmesterkandidat i Odense.

Søndag fik borgmesterdrømmene ham så ekskluderet af partiet, der i en pressemeddelelse siger, at han har undsagt – og optrådt illoyalt over for – partiet. Til fyns.dk siger Johnny Killerup:

»Det er ynkeligt, det er tragisk, og det er en total overreaktion, og jeg har aldrig undsagt Christoffer Lilleholt som borgmesterkandidat. Det er også en farlig reaktion, for jeg tør da slet ikke tænke på, hvad det kan skabe af præcedens, hvis det er måden, det skal ske på.«

Den synlige fynbo brænder nu inden med valgplakater, flyers og andet valggodt, som ikke kommer i brug til kommunalvalget den 16. november i år.

Det slår ham dog ikke helt ud. Han har nemlig stadig sit livs kærlighed Anette, som han blev gift med tidligere i august.

I en video på ni af byens storskærme erklærede Johnny Killerup sin kærlighed til Anette i dagene op til brylluppet. Hvilket de mange danskere der følger Anders Hemmingsen på Instagram også fik at se.

Johnny Killerup håber da også at kunne fortsætte i politik. Han leder allerede efter en ny platform.