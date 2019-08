Krager i byen har højere kolesteroltal end krager fra landet. Og noget tyder på, at cheeseburgere har en del af skylden.

Mens landområderne er beplantet med korn, kartofler og andre friske afgrøder, så flyder storbyen over med burger- og fastfoodrester.

De forskellige madvaner påvirker ikke kun mennesker, men kan faktisk også påvirke de dyr, der ernærer sig af menneskers madrester. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Et nyt amerikansk studie viser således, at krager, der lever i byen, har et højere kolesterolniveauer i blodet end krager, der lever i landområder.

Ifølge forskerne bag kan det skyldes, at flere mennesker fodrer fuglene i byen, og at der generelt er mere fastfood i madaffaldet, som kragerne spiser.

»Krager er eksperter i at gennemrode menneskers affald i skraldespande- og containere,« fortæller en af forskerne bag, Andrea Townsend, lektor i biologi ved Hamilton College i New York, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Hun har sammen med sit forskerhold målt kolesteroltallet i blodprøver fra 140 krageunger i land-, forstads-, og byområder i Californien.

Derudover har de målt fuglenes kropsmasse og fedtreserver, ligesom de har sporet deres overlevelsesrater.

Ud fra dette kunne forskerne se, at jo mere urbane kragernes omgivelser var, desto højere var deres kolesteroltal.

Et højt kolesteroltal hos mennesker kan ofte kobles til vores madvaner, hvor især fastfood er en vigtig faktor.

For at undersøge, om det samme skulle gøre sig gældende med kragerne, iværksatte forskerne et opfølgende såkaldt ‘cheeseburger-kosttilskuds-eksperiment’, hvor de placerede cheeseburgere fra McDonalds tæt ved kragereder i landområder i staten New York.

Det viste sig, at de krager på landet, der havde fået et cheeseburger-kosttilskud, i gennemsnit havde et kolesteroltal, der var cirka fem procent højere end deres artsfæller.

Det falder i tråd med en håndfuld tidligere studier, fortæller Andrea Townsend til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Studierne har vist, at ræve, spurve og havskildpadder endda, der lever tæt sammen med mennesker, har et højere kolesteroltal.

