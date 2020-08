Lars Løkke Rasmussens bog, der udkom mandag, er en håndgrant ind i den politiske retning for partiet Venstre og den nye formand.

Hele weekenden har Venstre-folk som efter en manual fraskrevet sig Lars Løkke Rasmussens opgør med den nye formand. Løkke er blevet isoleret i en grad, så mange instinktivt dømmer ham død og borte.

Det er en fejl og en undervurdering af en mand, der om nogen er vant til at finde flere udgange som ræven. Lars Løkkes bog er skrevet færdig for flere måneder siden, og da Jakob Ellemann-Jensen på Venstre sommergruppemøde afskrev De Radikale som samarbejds- eller regeringspartner, var det endelige opgør uundgåeligt. Løkkes analyse er ikke ny, den drev den forrige valgkamp.

Her udgav han også en bog, som midt i valgkampen blev en endnu større håndgranat. Løkkes retningsskift gav reelt Venstre den sejr, som de så ikke kunne bruge til noget. Men Lars Løkke Rasmussens analyse om de borgerlige partiers regeringsduelighed eller nærmere mangel på samme var en overraskelse – også for hans egne partifæller. I bogen skriver han selverkendende, at han nok havde forberedt Venstres herresving for ringe, men at der ikke var andre muligheder. Det er en underdrivelse. Ingen var forberedt. Hele Løkkes bagland og folketingsgruppe havde intet hørt og stod måbende tilbage. Men vælgerne tog godt imod meldingen. Bogen udkom midt i valgkampen, og fra da af gik Venstre og Lars Løkke Rasmussen kun frem.

De fleste har brugt weekenden på at afskrive den tidligere statsminister som politiker og som medlem af Venstre. Ganske få har beskæftiget sig med hans analyse. Den er ikke kompliceret. Der bliver behov for at lave reformer for at skabe vækst til velfærd og erhvervslivet. Danmark skal holde sig i front med uddannelse og innovation. De kommende reformer kan kun laves af partier hen over midten. De små og lidt større partier på fløjene vil konstant stille urimelige krav, som gør det umuligt at benytte dem. Nye Borgerlige vil bryde konventionerne, og Dansk Folkeparti vil hele tiden stille nye krav i sidste øjeblik.

De Radikale er nøglen til de kommende reformer, uden at man nødvendigvis skal gennemføre deres udlændingepolitik. Løkke mener, at Venstre skal lave den samme bevægelse, som Mette Frederiksen reelt har gjort med Socialdemokratiet de seneste år. Stå selvstændigt, stærkt og åben for at lave forlig med alle.

Det lykkedes Lars Løkke at få alle Venstre-politikere på nakken. Til bogreceptionen mandag var der ikke en eneste folketingspolitiker fra Venstre, til gengæld var Dansk Metals formand og erhvervslivet til stede. De deler formentlig Løkkes analyse for kommende reformer over midten.

Alle spørger sig selv, om næste skridt bliver et nyt parti med ham i spidsen. Det ved ingen, og et godt bud er, at hovedpersonen heller ikke ved det endnu. Men hans analyse er ikke skæv. Den deles af mange, som blot ikke siger det højt.

Der er partier nok i Danmark, men der er helt sikkert plads til et nyt reformparti på midten af dansk politik. Mange vælgere ønsker stabilitet, og Lars Løkke er om ikke stabil, så en sikker og udogmatisk reformmager. Et nyt parti kan med Lars Løkke i spidsen få en betydning.

I politik er alt afhængigt af timing, sagde Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen ved præsentationen af sin bog. Det banale kan ophøjes ved en præcis aflevering, og det dybsindige kan falde sammen som en soufflé. På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere, hvor Løkke står, men hans politiske boldøje er normalt sublimt.

Det er sikkert, at vi ikke har hørt det sidste fra den tidligere Venstre-formand og statsminister.