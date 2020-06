Danske Sasha Dupont Conner føler sig ikke længere tryg ved at have det amerikanske flag hængende uden for sit hjem i Californien – og hun fylder godt op i bandekassen, når hun skal beskrive, hvad hun tænker om demonstrationer, optøjer og plyndringer.

Normalt vajer det amerikanske flag fra en stang monteret på husmuren uden for Sascha Dupont Conners hus i det sydlige Californien. Det gør det ikke længere.

Den danske musiker har sammen med sin mand besluttet sig for at tage flaget ned. De er bange for, at det provokerer forbipasserende i en tid, hvor stemningen i USA er anspændt og præget af de mange demonstrationer, der er fulgt i kølvandet på drabet på den 46-årige George Floyd i Minneapolis.

»Vi blev enige om at tage det ind, imens alt det her står på, og egentlig synes jeg, det er lidt træls. Men på den anden side er der heller ikke nogen grund til at invitere til ballade,« siger den 45-årige Sascha Dupont Conner, der i en årrække medvirkede i DR-programmet 'Hit med sangen'.

Musiker Sascha Dupont. Foto: Uffe Weng Vis mere Musiker Sascha Dupont. Foto: Uffe Weng

Elsker USA

I 2008 flyttede hun til USA, hvor hun i dag bor med sin amerikanske mand, Bryan, og parrets syvårige søn i byen Simi Valley lidt uden for Los Angeles.

I den rolige forstad, der er omkranset af bjerge og i øvrigt er kendt for også at være hjemby for en stor del af Los Angeles' politistyrke, mærker familien ikke meget til demonstrationerne.

Alligevel har Sascha og hendes mand altså valgt at tage flaget ned.

»Jeg elsker USA og er langt hen ad vejen måske blevet mere amerikansk med årene. Jeg ville gerne stolt 'flyve' det amerikanske flag, men lige nu tror jeg, det er bedst at tage det ind,« lyder det fra Sascha Dupont, som frygter, at forbipasserende i værste fald kan tolke flaget, som om der bor racister i det lille rækkehus.

Tvivler på demonstrationers effekt

Hun kunne ikke selv finde på at deltage i en protestmarch, fordi hun tvivler på, at det har nogen effekt.

»Flere af de her såkaldt fredelige demonstrationer ender jo med at være alt andet end fredelige, fordi der er nogle brodne kar, der smadrer alt. Det overskygger det gode budskab,« fastslår Sascha Dupont med klingende jysk i stemmen.

Hun forstår i og for sig godt, at Donald Trump forleden brugte betegnelsen 'thugs' (banditter, red.) om dem, der har raseret og plyndret butikker.

»Ja, gu' er du en 'thug', hvis du går ud med det ene formål at ødelægge folks forretninger, og gu' er du en thug, hvis du sætter ild til politistationer og biler. Lad nu for helvede være med at ødelægge folks ting,« raser hun.

Bliver, hvor hun er

Selv om Sascha Dupont Conner i disse dage bander lidt ekstra meget over situationen i USA, får det hende ikke til at flytte familien til Danmark.

»Jeg sætter stor pris på Danmark, når jeg er hjemme, og jeg savner de lange, lyse sommernætter. Dem har vi ikke herovre. Men ellers har jeg det altså godt her, og det er slet ikke sådan, at jeg vil stikke halen mellem benene og tage hjem. Slet ikke.«