Ifølge en indædt Trump-supporter er det fake news, at Biden er udråbt som præsident, og når valg-fuskeriet kommer for dagens lys, kan der ske to ting:

Demokraterne kan acceptere nederlaget eller blive ved med at bekæmpe afsløringen af valgsvindel. Gør de det sidste, vil der blive ballade – og det er han klar til, fortæller Savage, der har inviteret B.T. hjem til en snak ovenpå valget.

Han har en fortid i den amerikanske hær og har været udstationeret i Irak. Hans kone, der sidder i en tyndslidt lædersofa et par meter fra sin mand, har også været i militæret i næsten 30 år. Hun støtter også Trump og anerkender heller ikke Biden som præsident.

Han får røven på komedie. Det her er Amerika, så held og lykke Savage, Trump-supporter

Parrets hjem ligger langt inde i en af Californiens store skove, Angeles National Forest.

Fra skovgrænsen er der en times kørsel fyldt med hårnålesving, hvor der flere steder er opsat blomster og skilte for at mindes dræbte trafikofre.

Kasseformede, gamle træhytter ligger drypvis i vejkanten, og parkerede pickup-trucks afslører, om de forskellige ejendomme er forladte eller beboede. Et sted på strækningen er en større bygning nedbrændt.

Det er den gamle bar, forklarer Savage, og den er aldrig blevet genopbygget, fordi myndighederne forsøger at komme af med de sidste af skovens få beboere.

Udover sit arbejde som privat våbeninstruktør, kører Savage også lastbil. Foto: Sara Madsen Vis mere Udover sit arbejde som privat våbeninstruktør, kører Savage også lastbil. Foto: Sara Madsen

Selv har Savage lejet en tidligere jagthytte af en kammerat, og her bor han med et par godmodige hunde, en aggressiv papegøje, sin kone og bror.

Selv om Savage ikke er fan af Joe Biden, vil han forholde sig roligt, hvis demokraternes præsidentkandidat virkelig vinder valget i sidste ende, siger han.

Han vil affinde sig med skattestigninger og andet fra den »socialistiske agenda«, som han kalder det, men når det gælder hans ret til at bære våben, er tonen en anden.

»Biden har sagt flere gange, at han vil gå efter vores våben, og han får røven på komedie. Det her er Amerika, så held og lykke. Han rører i en gryde, du ikke vil have i kog, for du tager ikke Amerikas våben. Det er, hvad landet er bygget på.«

I en skuffe i stuen ligger Savages samling af overlevelsesmagasiner. Blade, der handler om, hvordan du forbereder dig på – og overlever – jordskælv, borgerkrig eller andre rædselsscenarier, der kan flå hverdagen, som vi kender den, fra hinanden.

Hvis det i sidste ende handler om at forsvare mit hjem, så kommer det til at ske

Savage er også selv forberedt på det værste. Med fyldte dybfrysere og dåsemad har han forråd nok til at huse flere familier i seks måneder, fortæller han.

Han har sågar udstedt adgangskort, en slags pas, til sine nærmeste venner. Kortet vil give dem adgang til at være hos Savage, hvis kaos skulle opstå, som han siger det.

Det kan være naturkatastrofer eller optøjer. I de her dage dominerer tanken om optøjer mest.

»Mine venner ved, at de kan komme i sikkerhed her. Hvis det begynder at brænde i gaderne, kan de samle deres familie og det forråd, de har, og gemme sig her. Jeg har forsyninger, ammunition – alt hvad du behøver for at klare dig.«

I første omgang skal ammunitionen bruges til at dræbe dyr og få mad på bordet. Men bliver det nødvendigt, er han og hans mænd også klar på at forsvare sig, siger Savage.

»Jeg har jagtrifler til at skyde hjorte og kaniner, men hvis det i sidste ende handler om at forsvare mit hjem, så kommer det til at ske. Det er den amerikanske måde at gøre tingene på.«

Savage underviser i alt lige fra håndtering af skydevåben til økse-og knivkast. Foto: Sara Madsen Vis mere Savage underviser i alt lige fra håndtering af skydevåben til økse-og knivkast. Foto: Sara Madsen

Han frygter især, der bliver ballade, hvis den valgsvindel, han er overbevist om har fundet sted, ikke bliver håndteret korrekt.

»Så skal du se en masse, der rejser sig, for det betyder, at det hele er svindel, og den slags tager vi ikke let på. Frihed er noget, amerikanerne sætter meget højt, og beklager at sige det, men han (Biden, red.) har ikke vundet endnu. Det er fake news,« gentager Savage og understreger igen, at han er forberedt på det værste.

»Det er jeg altid. Jeg har en dommedags-mentalitet. Jeg håber på det bedste og på, at landet kommer fremad, men jeg er forberedt på det værste.«