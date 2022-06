Lyt til artiklen

Som det første klassiske nyhedsmedie i Danmark tager B.T. nu skridtet fuldt ud og bliver 100 procent digitalt.

Det betyder, at B.T. lukker avisen på abonnement, i løssalg og som gratisavis fra nytår for at rette fokus entydigt mod den digitale tidsalder.

»De sidste fire år er B.T. vokset eksplosivt digitalt til nu at være det største nyhedsmedie i Danmark. Som forventet er avisoplaget i samme periode faldet, og snart er det ikke længere økonomisk bæredygtigt. Derfor fokuserer vi nu alle vores kræfter på at være bedst der, hvor flest danskere er, nemlig på mobilen,« siger Pernille Holbøll, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Ifølge Pernille Holbøll skal B.T. i fremtiden tjene penge på at være det bedste og mest relevante digitale medie for danskerne.

»B.T. rykker for at blive endnu mere relevant for endnu flere danskere. Det er især på video, lyd og med nye journalistiske formater, at B.T. skal sikre, at indtjeningen i fremtiden også flugter med den reach og digitale førerposition, som vi allerede har,« siger hun.

Når avisen lukker til nytår, bliver B.T. et 100 procent digitalt gratismedie, som finansieres af annoncer.

B.T. var i maj det største digitale medie i Danmark målt på sidevisninger. Det er en unik position, som bliver endnu stærkere, når B.T. bliver 100 procent digitalt.

»B.T. er udkommet som avis siden 1916, og derfor er det et historisk skifte. Heldigvis har B.T. en stærk identitet og en lys fremtid foran sig som Danmarks førende digitale nyhedsmedie,« siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for Berlingske Media, som udgiver B.T.

I samme ombæring lukker B.T. også ned for storbyredaktionerne i Aarhus, Odense og Aalborg. Med redaktionerne har B.T. udgivet fire forskellige aviser i de fire største byer. Men fra midten af juli og frem til nytår bliver der kun udgivet én national udgave af avisen.

Ifølge Pernille Holbøll er det trist, men nødvendig beslutning at lukke storbyredaktionerne.

»Storbyprojektet var en modig satsning, og medarbejderne på redaktionerne har gjort en stor indsats for, at det skulle lykkes, men vi må konstatere, at forretningen ikke er fulgt med og heller ikke har udsigt til at gøre det. Det tager vi konsekvensen af,« siger Pernille Holbøll.

Beslutningen om at gå 100 procent digitalt samt lukning af storbyredaktionerne betyder, at flere stillinger nedlægges. Det gælder ti stillinger på B.T.-storbyredaktionerne, fire avis-redigerende og seks kommercielle stillinger.

Chefredaktør Jonas Kuld Rathje har i samme ombæring ønsket at fratræde sin stilling.