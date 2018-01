Endnu en kommune har godkendt kontrakter med Øens Murerfirma, som i strid med loven var udfyldt med ugyldige underskrifter. ‘Det er i værste fald dokumentfalsk’, siger Tårnby Kommune.

Sagen om lovbrud i forbindelse med tildeling af kommunale løntilskudskroner til det prisvindende entreprenørselskab Øens Murerfirmas viser sig nu ikke kun at gælde Københavns Kommune.

I dag kan BT fortælle, at nabokommunen til København, Tårnby Kommune, også har godkendt kontrakter indgået med Øens Murerfirma på trods af, at der har manglet de lovpligtige medarbejderunderskrifter.

I seks tilfælde har det store murerfirma ladet ledelsesrepræsentanten Poul Valsted - i strid med loven - skrive under på vegne af firmaets medarbejdere på bevillinger i forbindelse med løntilskud, virksomhedspraktik og mentorordning.

Medarbejderunderskrifterne skal sikre det såkaldte merbeskæftigelseskrav og er kommunens garanti for, at virksomheden ikke fyrer medarbejdere ansat på almindelige vilkår samtidig med, at der hyres nye medarbejdere med kommunale støttekroner i ryggen.

Hos Tårnby Kommune ser forvaltningschef Kim Askelund Madsen med alvor på sagen.

»Hvis det er en repræsentant fra ledelsen, der underskriver sig som medarbejder - som i tilfældet med Poul Valsted - er det at omgås lovgivningen,« siger han.

Hvorfor har Tårnby Kommune ikke opdaget lovbruddet?

»I sagsbehandlingen af anmodning om løntilskud er der fokus på, at der er to forskellige underskrifter på blanketterne, og at disse er læsbare. Som udgangspunkt må vi tro på, at det er en medarbejderrepræsentant, der har underskrevet blanketten i det felt, hvor der er gjort plads til, at medarbejderen skal underskrive. Er dette ikke tilfældet, er det i værste fald dokumentfalsk,« svarer Kim Askelund Madsen.

Den nye sag kommer, efter at BT tidligere i januar kunne dokumentere, at Københavns Kommune har bevilliget løntilskud til 29 ansatte hos Øens Murerfirma for over en million kroner på trods af, at den lovpligtige underskrift fra en medarbejderrepræsentant manglede.

Enten havde lederen Poul Valsted skrevet under for medarbejderne, eller også var feltet tomt. Alligevel godkendte Københavns Kommune milliontilskuddet.

Den sag bliver nu undersøgt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der i et brev til Københavns Kommune har bedt om en redegørelse af sagen. Styrelsen vil desuden vide, om Københavns Kommune skylder penge til staten, da det er staten, der dækker kommunale udgifter til løntilskud.

»Hvis en kommune ikke har overholdt lovgivningen og de vilkår, der gælder for at få tilskud, så skal pengene betales tilbage til staten,« siger kontorchef i styrelsen Søren Tingskov.

Øens Murerfirma vandt sidste år Københavns Erhvervspris for sit fokus på bl.a. socialt ansvar ved at modtage mange arbejdere i løntilskud og virksomhedspraktik. Men det er de selvsamme kontrakter, der nu bliver undersøgt for lovbrud.

Hos Tårnby Kommune vil forvaltningschef Kim Askelund Madsen sætte gang i en undersøgelse af kontrakterne indgået med Øens Murerfirma for at få afklaret, om murerfirmaet skal betale tilskud tilbage til kommunen, oplyser forvaltningschefen.

Også Københavns Kommune vil nu undersøge, om Øens Murerfirma skal betale løntilskud tilbage til forvaltningen.

»Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning meddeler, at man undersøger, om kommunen i de sager, hvor tildelingsbetingelserne ikke er opfyldt, kan rette et tilbagebetalingskrav.«

Hæderkronet murerfirma Øens Murerfirma er et af Københavns store entreprenørselskaber, og firmaet ejes hovedsageligt af indehaver Jan Elving. Af det seneste regnskab fremgår det, at virksomheden havde 190 ansatte i gennemsnit og en omsætning på næsten 230 millioner kroner. Virksomheden er kendt for at tage socialt ansvar ved blandt andet at tage udsatte unge ind og tilbyde dem praktik på byggepladserne og løntilskudsjobs. Derfor har virksomheden et tæt samarbejde med jobcentrene i Københavns Kommune. I 2017 fik Øens Murerfirma Københavns Kommunes erhvervspris i kategorien ‘miljø og socialt ansvar’. Derudover renoverer Øens Murerfirma også kommunale bygninger for Københavns Kommune.