Presset på Kristian Thulesen Dahl er nu så monumentalt, at DF-formanden selv har set skriften på væggen. Hårdt presset har han meddelt Pia Kjærsgaard, Søren Espersen og Peter Skaarup, at han er parat til at overlade lederskabet til en anden. Men først, når der er en afklaring om Morten Messerschmidts rolle i sagen om Meld og Feld.

Det oplyser absolutte topkilder i Dansk Folkeparti til B.T.

Selv afviser Thulesen Dahl og kalder historien for 'en and'. »Man er formand 100 procent – lige til det tidspunkt, man ikke er det mere,« skriver Thulesen Dahl i en sms.

Foreholdt Thulesens afvisning fastholder B.T.s kilder dog oplysningerne. Ifølge dem har Kristian Thulesen Dahl ved mindst to lejligheder på møder med topfolk i partiet erkendt, at hans tid som formand er ved at rinde ud.

Kristian Thulesen Dahl (DF)

Karakteristisk nok for Thulesen Dahls meget svækkede position i partiet har ingen i partitoppen forsøgt at få ham på andre tanker på de møder, hvor han angiveligt har fortalt om sine exit-planer.

På de interne linjer har Thulesen Dahl dog understreget, at han ikke vil gå, før der ligger en afgørelse klar i Meld og Feld-sagen. Det sker inden for få måneder. Da vil det stå klart, i hvor høj grad favoritten til at overtage formandsposten, Morten Messerscmidt, vil blive belastet af undersøgelsen, der nu har kørt i omkring seks år.

Kristian Thulesen Dahls deroute fra sin position som en af dansk politisk mest magtfulde figurer blev indledt med et forsmædeligt resultat ved folketingsvalget, hvor partiet med blot 8,7 procent af stemmerne blev barberet ned til en tredjedel-størrelse.

Siden er det blot blevet endnu værre – i visse målinger har partiet ligget på bare fem procents tilslutning. At hovedkonkurrenten Nye Borgerlige står væsentligt bedre, har ikke ligefrem lettet presset på Thulesen Dahl.

Forholdet mellem partistifter Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl er i dag noget mere afmålt end på dette to år gamle billede.

I en netop udkommet bog, 'Skaberen, Taberen, Frelseren' skrevet af journalisterne Søs Marie Serup og Mikkel Faurholt, fortælles det, hvordan en yngre gruppe DF'ere – 'Skyggeholdet' – med Anders Vistisen og Peter Kofod i spidsen længe har intrigeret mod Thulesen og arbejdet på hans snarlige afgang.

Og i fredags kunne B.T. så fortælle, hvordan flere medlemmer af partiets hovedbestyrelse på et møde mandag opfordrede Thulesen til at trække sig. Budskabet fra dem var, at de ikke ser den nuværende formand som manden, der kan bringe DF gennem krisen.

Samme emne var til diskussion på et møde i folketingsgruppen tirsdag aften. Mødet udviklede sig dramatisk, da Thulesen til sidst forlangte, at gruppefællerne enten måtte vælte ham her og nu – eller holde inde med kritikken.

Ingen ønskede på dét møde at tage det ultimative skridt, og derfor er Thulesen fortsat formand.

Løftet om at trække sig har Thulesen Dahl givet til blandt andre Peter Skaarup og Søren Espersen.

Men krisen er stadig højspændt.

Og det er altså på den baggrund, at Thulesen Dahl efter B.T.s oplysninger har valgt at love de allernærmeste i gruppen, at han nok skal trække sig – men først når det rigtige tidspunkt er der.

Flere af B.T.s kilder tvivler dog på, at han reelt er parat til at gå. De frygter – og ja, 'frygt' er ordet, der anvendes – at han bliver, og at han blot forsøger at vinde tid ved at hænge sin afgang op på afgørelsen i Meld og Feld-sagen.