Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og resten af den britiske regering forsøger at spinde politisk guld på coronavaccinen.

Storbritannien blev onsdag det første land i den vestlige verden til at godkende Pfizers banebrydende coronavaccine til brug.

800.000 doser er lige nu på vej mod London, og massevaccinationen af den trængte britiske befolkning forventes allerede at starte mandag.

Man kan næppe overvurdere den politiske betydning af, at briterne kommer først. De britiske sundhedsmyndigheder har fået lov at kigge vaccineproducenterne over skulderen undervejs i processen – selv om briterne først for alvor forlader EU ved årsskiftet.

EU's sundhedsagantur, EMA, er også i gang med en lignende godkendelsesproces, men forventes først at godkende Pfizers vaccine i begyndelsen af 2021 – mindst en måned efter Storbritannien.

Det er en kærkommen symbolsk sejr for Boris Johnson og co. Briterne har relativt set brugt flere penge på bekæmpelse af covid-19 end næsten alle andre europæiske lande. Alligevel har Storbritannien nu næsten 60.000 døde, en skræmt befolkning og en økonomi, der er helt i knæ.

Der er forsat massiv kritik af Boris Johnsons håndtering af både covidkrisen og Brexit. Men godkendelsen af Pfizers vaccine viser, at Brexit faktisk giver muligheder for at fremskynde nogle vigtige processer nationalt, hvilket hele tiden har været et vægtigt argument for Boris Johnson.

Det store spørgsmål er nu, hvor hurtigt udrulningen af vaccinen kan foregå, hvor effektiv den bliver og hvilken økonomisk gevinst Storbritannien i givet fald vil høste på at være de første på vej mod en normaliseret hverdag.

Det her er helt fantastisk. 800.000 doser vil være klar fra næste uge, og vi forventer, at millioner af doser vil være rullet ud allerede inden jul. 2020 har været et forfærdeligt år, men 2021 bliver meget bedre. Matt Hancock, sunhedsminister, Storbritannien

Masseudrulningen kommer til at foregå midt i den hektiske Brexit-slutfase. Der er nu under en måned til det endelige brud, og med mindre en aftale underskrives inden, så går Storbritannien en kaotisk fremtid i møde.

10 særlige coronahospitaler er sat på standby rundt om i kongeriget, og det britiske militær er blevet bedt om at medvirke til at sikre, at massevaccinationen kan foregå under ordnede forhold.

Det er amerikanske Pfizer, der står bag vaccinen. Storbritannien forventer i løbet af kort tid selv at kunne godkende en vaccine udviklet på Oxford University. Johnson-regeringen har bestilt nok af denne type vaccine til at kunne vaccinere hele befolkningen.

Verdens øjne kommer i den grad til at hvile på De Britiske Øer den næste tid.