Den britiske premierminister, Boris Johnson, kom hjem fra Bruxelles med en ny brexit-aftale, men den hårdeste nød bliver dog fortsat at knække parlamentet i Westminister. Fra Bruxelles er der allerede udgået signal om, at endnu en udsættelse kan komme på tale. Imens forbereder den danske regering sig på et slagsmål om prisen for skilsmissen.

Den tidligere konservative premierminister David Cameron har beskrevet Boris Johnson som en lille fedtet gris, der bare smutter mellem hænderne på dem, der prøver at fange dem. Måske derfor fik Johnson forhandlet sig til nogle ændringer i brexit-skilsmisseaftalen.

Det er fortsat uklart, hvor afgørende forandringer, der er tale om. For eksempel har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tweetet om aftalen, at den er tæt på det, der var på bordet fra start, men som Storbritannien sagde nej til.

Udmattelsen efter flere års ævl og kævl i Storbritannien om brexit må imidlertid have en vis tyngdekraft i retning af en accept af aftalen. Uanset om brexit vedtages nu eller udsættes endnu engang, vil briternes beslutning få betydning for Danmark. Det blev understreget på det netop overståede EU-topmøde, hvor man også indledte forhandlinger om fremtidens budget.

Sidste forhandling om budgettet tog over to år, men denne gang bliver forhandlingerne endnu mere bøvlede, fordi medlemslandende skal finde ud af, om de vil dække prisen for skilsmissen med briterne ved besparelser eller ved at betale mere til den fælles kasse.

Brexit slår et hul i EU-kassen på op mod 90 mia. kr., hvoraf en del af regningen vil ende hos Danmark. Samtidig ønsker EU at styrke eksempelvis bevogtningen af EU’s ydre grænser og indsatsen mod klimaforandringer. Hvis man vil det, så skal der enten findes besparelser eller flere indtægter til EU-kassen.

Danmark er i dag blandt de lande, der betaler mere til kassen, end vi trækker ud gennem eksempelvis støtteordninger. Torsdag kaldte den danske statsminister, Mette Frederiksen, EU-kommissionens udspil til budget for »fuldstændigt gak«, hvorfor statsministeren straks erklærede sig som »budgetbisse« - i hvert fald i EU. Men i det spørgsmål er Danmark sammen med lande som Holland, Østrig og Sverige i mindretal i EU. Og på hjemmebanen er der også ugler i mosen, for den radikale EU-ordfører, Jens Rohde, erklærede sig straks uenig i statsministerens linje.

EU-stoffet tegner sig i det hele taget for fremtidige hovedpiner for regeringen, der også kan se frem mod en mulig dansk folkeafstemning om en EU-bankunion.