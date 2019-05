»Glædeligt« og »på tide,« lyder reaktionen fra SFs børneordfører, Jacob Mark, ovenpå nyheden om, at S nu vil finde en løsning for de 70 udviste børn i Mint-sagen.

»Vi har jo i mange måneder sagt, at man både skal lave loven om og samtidig give de børn, som blev ramt af loven, en ny chance. Når man laver loven om, er det jo en erkendelse af, at den ikke er god nok,« siger Jacob Mark og tilføjer:

»Det viser, at det pres, civilsamfundet, B.T. og nogle poltikere har lagt, nu virker. Det eneste, jeg gerne vil tilføje, er, at man skal give de her familier noget vejledning i, hvordan man søger. Ellers bakker vi op, og vi vil helt klart holde S fast på det løfte efter valget.«

Også Radikales Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, glæder sig over den nye udvikling:

»Jeg er så glad på Mints og de mange andre børn og familiers vegne. Det viser, at det har nyttet, at vi i Radikale Venstre har stået fast på, at ingen børn skal skilles fra deres forældre. Vi skal være de første til at hjælpe med at komme af med dette skadelige makværk af en symbollov dikteret af DF,« siger han.

Socialdemokratiet kom torsdag med en ny udmelding i Mint-sagen. Hvis Mette Frederiksen er statsministeren efter valget, vil de give børn som Mint, der allerede er udvist på baggrund efter en integrationsvurdering, et vindue på tre måneder til at søge om familiesammenføring - også selvom deres forældre har været her længere.

»Det er bestemt positivt, at man vil gå et stykke tilbage i tiden og give de børn en chance,« siger Enhedslistens udlændingeordfører, Søren Søndergaard, der godt kan se sådan en frit lejde-model for sig.

Han bekymrer sig dog om den fremadrettede del af loven, hvor forældre kun har tre måneder til at tage deres børn med.

»Der kan være mange gode grunde til, at det ikke sker inden for tre måneder i virkelighedens verden,« siger han og ønsker på det punkt en længere tidsfrist.

DF vil hverken afvise eller bakke op om Socialdemokratiets udmelding. De vil først se, hvad der præcis skal stilles af krav, og hvem det præcis drejer sig om.

»Vi forholder os afventende. Vi er ikke med på at lovgive med tilbagevirkende kraft, medmindre man er fulstændig skarp på, hvad det har af konsekvenser. Vi skal ikke ende med, at vi giver ophold til nogle, som vi ikke er interesseret i at have i Danmark,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Før udmeldingen fra Socialdemiokratiet har de konservative overfor B.T. givet klart udtryk for, at de også ønsker at finde en løsning for de allerede udviste børn i tillæg til det, de som en del af den nuværende regeringen allerede har aftalt.

»Det er en fin aftale (aftalen, regeringen har lavet med S og DF, red), men jeg kunne godt tænke mig, at løsningen havde været mere bagudrettet i fht. Mint og lignende sager, hvor man kunne tage en individuel vurdering,« siger udlædingeordfører Naser Khader (K) og fortsætter:

»Vi kunne ikke få det igennem, da vi forhandlede om det, men vi er med på efter valget at se på, om der er partier, der kan sætte sig sammen og finde en løsning.«

Alternativet har før Socialdemokratiets udmelding sagt, at netop det punkt er vigtigt, hvis de skal holde hånden under en S-regering.

»Selvfølgelig skal der være en mulighed for, at dem, hvis historier er hele årsagen til lovændringen, også får glæde af ændringen. Derfor bør vi gå ind og se på, om vi med et tillæg til lovgivningen kan sikre, at de kan få taget deres sager op med mulighed for dispensation. Det er noget, vi kommer til at tage op, når lovforslaget bliver præsenteret,« siger udlændinge- og integrationsordfører Carolina Magdalene Maier (AL).

Integrations- og udenrigsminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke at stille op til interview, men har sendt et skriftlig kommentar på Socialdemokraternes udmelding:

»Da vi forhandlede om nye familiesammenføringsregler for børn tidligere på året, kunne Mattias Tesfaye (S) ikke præsentere en juridisk gangbar model for det, han nu igen foreslår. Det er grunden til, at det ikke blev en del af aftalen. Derfor er det en gratis omgang og helt ærligt ret kynisk at stikke nogle familier blår i øjnene om, at reglerne bliver ændret.«

Minsteren slår dog én ting fast:

»Jeg står selvfølgelig ved den aftale, vi lavede tidligere på året.«