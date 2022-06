Lyt til artiklen

Det er købers marked, hvis man i år vil på festival i Danmark.

Først var det billetterne til NorthSide i Aarhus, som blev sat til salg til spotpris. Og nu er det udsolgte Roskilde Festival.

På handelsplatforme som Den Blå Avis og Facebook Marketplace er der ikke rift om billetterne, men derimod brandudsalg.

Private sælgere er så desperate for at komme af med deres billetter, før festivalen begynder, at de flere steder går til næsten halv pris.

»Vi ligger og konkurrerer på pris,« siger Cathrine Christensen.

Hun har opgivet at sætte sin billet til Roskilde Festival til salg for købsprisen på 2250 kroner, hvor man får otte dage med musik og camping.

I stedet har hun sat prisen til 1.300 kroner. Og Cathrine Christensen er langt fra alene.

I køb- og salgsgrupper på Facebook underbyder sælgerne hinanden i desperation for at komme af med billetterne.

På Facebook i salgsgrupper sættes billetter til årets festivaler til salg til spotpris. Foto: B.T. Vis mere På Facebook i salgsgrupper sættes billetter til årets festivaler til salg til spotpris. Foto: B.T.

Når en sælger sætter sin billet til salg, går der som regel ikke længe, før mange andre sælgere byder sig til med endnu lavere pris i kommentarsporet.

»Der er et stort udbud af Roskilde-billetter, så konkurrencen er stor,« forklarer 18-årige Cathrine Christensen.

Hun ærgrer sig over at tabe penge på billetten, men hun håber lige nu bare på, at den bliver solgt i tide.

Langt de fleste sælgere tilbyder, at salget og overdragelsen af billeten går gennem Ticketmaster for at sikre begge parter i handlen.

Selvom nogle stadig sætter deres billetter til salg for købsprisen, så er der mange, som ikke har tålmodigheden eller nerverne til det.

B.T. har også talt med 23-årige Anders, som på seks timer fik solgt sin billet for 1.600 kroner.

»Det er et spørgsmål om tid, før der ingen efterspørgsel er tilbage,« siger han.

Og 1.600 kroner er bedre end 0.kr, forklarer han.

Danmark har ventet to år på igen at få festivaler om sommeren, og det er måske også en af grundene til, at mange vælger at sælge nu.

For Cathrine Christensen, som købte sin billet i 2020, er forklaringen eksempelvis, at hun nu bliver student til sommer.

»Mange af gilderne ligger lige i Roskildeperioden, så jeg vil hellere prioritere at nyde min studentertid.«