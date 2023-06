Der er udbudt brand ved en tankstation i Vester Skerninge.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Kl. 14.40 kom anmeldelse om brand ved tankstation i Vester Skerninge. Vi er på stedet sammen med brandvæsnet for at få styr på branden. Fåborgvej er spærret (se billede). Find andre køreveje. Beboere i området skal holde sig væk fra røgen. Yderligere tilgår senere. Vagtchefen pic.twitter.com/F8TNhPHncj — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 8, 2023

Politiet skriver videre, at borgere skal holde sig væk fra røgen, og trafikanter skal finde andre ruter.

På Twitter uddyber politiet, at man ikke har yderligere at tilføje i sagen for nuværende.

Opdateres …