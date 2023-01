Lyt til artiklen

Opdatering: Branden er slukket

Der var brand i kantinen på Copenhagen Business School ved Søerne i København.

Derfor var Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi til stede.

»Der er umiddelbart ingen personskader« fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen til B.T.

»Man er ved at lufte ud«

På Twitter skrev Hovedstadens Beredskab, at de sendte røgdykkere ind for at slukke branden.

Det vides endnu ikke, hvorfor der gik ild i kantinen.