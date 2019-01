Kim Novaa har fået foretaget en omfattende skønhedsoperation af sin overkrop. Allerede nu er kroppen som forvandlet, selvom der vil gå mellem seks og ni måneder, før det endelige resultat er synligt.

»Det har været pengene, tiden, smerterne og tålmodigheden værd,« siger Kim Novaa, ejer af skønhedsklinikken Inito på Frederiksberg, hvor han udfører botox- og såkaldte fillers-behandlinger.

B.T. har de seneste dage i en række artikler beskrevet, hvordan Kim Novaa, også kendt som botoxkongen, har forberedt sig på at blive opereret i London, samt hvordan selve operationen er forløbet.

Operationen - såkaldt ‘Vaser Liposuction’ - har til formål at få kroppen til at fremstå mere fit med fedtet placeret de ‘rigtige’ steder.

Kim Novaa, også kendt som Botox-kongen, har været i London for at få foretaget en meget omfattende skønhedsoperation. Her ses han fem uger efter operationen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kim Novaa, også kendt som Botox-kongen, har været i London for at få foretaget en meget omfattende skønhedsoperation. Her ses han fem uger efter operationen. Foto: Bax Lindhardt

Den varer seks timer og adskiller sig fra en almindelig fedtsugning ved at ‘omplacere’ overskydende fedt og nedbryde overflødige fedtceller med højfrekvente ultralydsvibrationer. F.eks. har Kim Novaa fået fedt flyttet til skuldrene og biceps.

Via et hul i halebenet og via navlen fjerner lægen fedtet med en metallignende lang genstand. Derudover borer han femten andre huller i overkroppen for at kunne komme til med udstyret.

47-årige Kim Novaas nye 'sixpack' føles opspændt og fast i kødet som en ung mand, der har trænet til en Mr. Fitness-konkurrence, erfarer B.T.'s udsendte, da hun trykker ham i maven.

Huden er nu så stram, at det ikke er muligt at forme en delle. Selv navlen er blevet mindre.

Før og efter billede af Kim Novaa. Foto: Bax Lindhardt. Vis mere Før og efter billede af Kim Novaa. Foto: Bax Lindhardt.

De klassiske elskovshåndtag, som de fleste mænd over 40 kæmper med at komme af med, er også forsvundet. Samtidig titter tydelige muskler frem lige under huden til skue i spejlet på Inito-klinikkens endevæg.

Skønhedens pris mærker Kim Novaa dog også i ugerne efter operationen:

»Jeg er stiv hele vejen ned i lysken. Det føles, som om jeg har en spandexdragt på, der er fire numre for lille. Det hæmmer mig ikke i mit arbejde, men hvis jeg har siddet ned og rejser mig op, så har jeg behov for at strække mig,« siger han.

For at komme den stramme hud til livs er han sammen med sin hustru - den 21 år yngre model Natasha Helms - begyndt at dyrke yoga.

Elskovshåndtagene er væk. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Elskovshåndtagene er væk. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har altid trænet med håndvægte og kabler og i maskiner. Jeg har aldrig varmet op eller strukket ud. Så det er en helt ny verden, der har åbnet sig for mig. Det er virkelig hårdt,« siger han.

Han synes stadig, at den nye sixpack ser en smule kunstig og optegnet ud. Men i løbet af de næste seks til ni måneder vil overkroppen igen komme til at se mere naturligt ud.

Hustruen er glad for, at hun igen har fået en mand, der ikke går og brokker sig over sin krop, fortæller Kim Novaa:

»Det har en positivt afsmittende effekt, at jeg er tilfreds. For det bliver jo irriterende at høre på i længden, at man utilfreds med sig selv,« siger han.

Der går ca. seks til ni mdr, før resultatet er helt på plads. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der går ca. seks til ni mdr, før resultatet er helt på plads. Foto: Bax Lindhardt

Botoxkongen har været sygemeldt fra sit arbejde indtil i sidste uge, hvor han igen er begyndt at arbejde.

Selv sexlivet har været på pause for at give kroppen fuldstændig ro.

Han afviser fordommene om, at en skønhedsoperation handler om lavt selvværd og bekræftelse fra andre:

»Det er ikke fordi, jeg higer efter at ligne en på 25, og jeg har ikke brug for at ‘poste’ mig selv eller få likes på sociale medier. Jeg har været sådan engang, men nu er jeg blevet lidt mere privat. Jeg vil hellere have bekræftelse gennem det, jeg giver eller gør for andre mennesker,« siger han.

Kim Novaa, også kendt som Botox-kongen, har fået ekstra fedt i skuldre og biceps ifm. operationen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kim Novaa, også kendt som Botox-kongen, har fået ekstra fedt i skuldre og biceps ifm. operationen. Foto: Bax Lindhardt

»Men jeg synes, det er sjovt, når folk skyder mig til at være yngre, end jeg i virkeligheden er,« siger Kim Novaa og stryger hænderne over den nye mave.

Foruden denne operation fik han sidste år løftet øvre øjenlåg, så han ikke ser træt ud.

Han har også fået lavet et såkaldt ‘Hollywood-løft’, hvor kirurgen fjerner løs hud ved kæbelinjen og kinder.

Endelig har Kim Novaa også tidligere fået fjernet en dobbelthage.

Kim Novaa er glad for, hvad han ser i spejlet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kim Novaa er glad for, hvad han ser i spejlet. Foto: Bax Lindhardt

Men er der så mere, der ikke helt er, som det skal være?

»Jeg tror da nok, at man når et punkt, at så må nok være nok. Så er man lækker, som man er med den patina, man nu har udviklet,« siger han.

En laseroperation af øjnene, så han slipper for at bruge briller, står dog stadig på ønskelisten over ting, han ønsker at få lavet i fremtiden.

BLÅ BOG: KIM NOVAA Han er 47 år og er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Han har efterfølgende uddannet sig inden for kosmetiske behandlinger og har blandt andet en master fra »American Academy of Aesthetic Medicine«. Ejer i dag klinikken Inito på Frederiksberg, hvor han behandler kvinder og mænd med Botox og såkaldte fillers. Heraf navnet 'Botoxkongen'. Kendt fra en række tv-programmer - blandt andet »Familien fra Bryggen« og »Robinson Ekspeditionen«. Har fem børn i alderen 10 til 26 år. Blev i sommeren 2018 gift med sin hustru Natasha.

