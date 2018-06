Seks partier vil have en ekstern advokatundersøgelse til at placere et ansvar i sagen, hvor Københavns Kommune i årevis har opkrævet overpriser fra borgere for at holde fortove rene.

B.T. kunne søndag afsløre, at de 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale til kommunens såkaldte fortovsordning, i årevis har betalt op mod 10 gange for høje priser.

Ifølge Socialdemokratiet skal ansvaret for skandalen placeres enten i Teknik- og Miljøforvaltningen eller hos den tidligere Enhedslisten-borgmester Morten Kabell.

»Vi skal have en grundig undersøgelse af den her sag, der kan pege på, hvor det er gået galt, og hvor ansvaret ligger. Det kan ligge hos forvaltningen eller hos den tidligere borgmester - eller hos begge. Man kan ikke begå sådan en brøler, uden vi kommer til bunds i, hvem der har vidst hvad og hvornår,« siger det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget Niels E. Bjerrum.

Sagen er alvorlig, fordi kommunen har set stort på en ændring i Vejloven fra 2015. Ændringen betyder, at kommunen kun må opkræve priser for bl.a. renhold af fortove, der er på niveau med markedsprisen.

Derfor skal kommunen indhente tre bud hos private leverandører for at sætte en fair pris. Det gjorde Københavns Kommune først i april 2017 - det vil sige næsten to år efter, at vejloven blev ændret. Det fremgår af en fortrolig rapport fra kommunens Intern Revision, der slår fast, at borgere har betalt overpris.

I 2018 indhentede kommunen igen bud fra private leverandører. De viser, at priserne er over 10 gange for høje. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at holde rapporten hemmelig, fordi de konkrete overpriser nu kan bruges imod kommunen, hvis borgere kræver tilbagebetaling.

Se kommunens overpriser her:

Dette skema fra den fortrolige rapport viser Københavns Kommunes overpriser sammenlignet med private leverandører. Det laveste bud fra en privat leverandør er 9 kroner, mens forvaltningen opkræver 126 kroner for samme type gader.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har tidligere meddelt, at borgere skal have tilbagebetalt det, de har krav på. Nu bakker hun også op om en undersøgelse af sagen.

»For mig er det afgørende, at Teknik- og Miljøudvalget og københavnerne har tillid til min forvaltning også i denne sag. Og hvis en ekstern advokatundersøgelse er nøglen hertil, så bakker jeg fuldt og helt op om det,« siger hun.

Hendes forgænger på posten, den tidligere Enhedslisten-borgmester Morten Kabell, er overbevist om, at han har handlet korrekt i sagen.

»Jeg vil meget gerne samarbejde med en ekstern advokatundersøgelse og ser frem til at blive renset for eventuelle mistanker om at have gjort noget galt. Jeg er selv overbevist om, at min ageren i forløbet ikke har været problematisk,« siger han.

Også De Radikales Mette Annelie Rasmussen, Liberal Alliances Alex Vanopslagh, De Konservatives Jakob Næsager og Dansk Folkepartis Finn Rudaizky vil have placeret et ansvar og få draget en konsekvens. Sidstnævnte har dog et forbehold i forhold til valg af advokatfirma:

»Det skal ikke være advokatfirmaet Horten eller andre firmaer, der i forvejen har et nærmest familiært forhold til kommunen. Det skal være uvildige,« siger Finn Rudaizky med henvisning til, at Horten er kommunens faste juridiske rådgiver.