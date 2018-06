Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste forældrene til en 8-årig pige, som gik forvirret rundt i Løgumkloster iført nattøj natten til søndag. Nu oplyser politiet på Twitter, at forældrene er blevet fundet.

Henvendelse fra følger på Twitter førte os til forældrene til pigen, som vi fremlyste i Løgumkloster. Tak for hjælpen. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 10, 2018

»Pigen blev fundet sidst på natten i et industrikvarter af en borger, som kørte hende til en adresse, hvor han troede, hun hørte til. Det gjorde hun ikke, og derfor kontaktede borgeren os klokken 06.16,« siger vagtchef Ole Aamann til B.T.

Pigen var både pæn, ren og frisk, da hun blev overdraget til politiet.

»Forældrene er meget glade for, at hun blev fundet. Pigen var kravlet ud af et åbent vindue i løbet af natten og var gået sig en tur på egen hånd,« siger Ole Aamann.