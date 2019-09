Der er referatforbud fra den konservative landsrådsfest. Men jeg har fået lov at nævne, hvem der var hemmelig gæstetaler.

Det var nemlig langt fra hvem som helst.

Det var Søren Gade, Venstres medlem af Europa-Parlamentet og nordjysk stemmesluger. Han nævnte bl.a at en del personer har rost ham for at have været en god justitsminister. Søren Pape siger til gengæld, at en del personer har rost ham for at have været en god forsvarsminister.

Så noget tyder på, at nogle vælgere har stemt forkert. Men også at det nok går lige op. “Vi har jo samme frisure og har også haft samme statur. Indtil Søren begyndte at spise gulerødder,” siger Søren Gade, der har kendt Pape siden han var borgmester i Viborg.

Jeg har været i Herning tre weekender i træk. Først til DF’s landsmøde, så til Venstres ekstraordinære landsmøde i sidste weekend og nu til konservativt landsråd. Det er lige før, jeg kunne have oprettet B.T.’s politiske lokalredaktion i Herning. Alt blev holdt i samme lokaler i Messecenter Herning, hvor pc’en automatisk logger på. Den har jo været der før.

Hos Venstre var det ekstraordinære landsmøde en enkelt dag, så der kommer først fest i november til det ordinære. Men jeg har mulighed for at sammenligne festen hos DF og K. Borddækningen var mere ekslusiv hos K, og maden - bagt laks til forret og tournedos med kartoffelsouffle med stegt græskar - var virkelig lækker. Selv om DF skal have point for bla at servere svinehjerter.

Hos K var musikalsk ledsagelse Pernille Rosendal, som gjorde det virkelig godt. Men DF havde Birthe Kjær, som gjorde det virkelig virkelig godt. Hun sikrer, at DF vinder en smal sejr her.

Så vidt jeg husker blev “I Danmark er jeg født” af H. C. Andersen sunget begge steder. Men der er forskel. F.eks rejser hele det konservative landsråd sig og sender et telegram til dronning Margrethe. En times tid senere får de oven i købet svar.