VALGKAMP DAG 3: Mens jeg står og venter på Pia Olsen Dyhr, fortæller en fotograf mig, at Rasmus Paludan om kort tid vil demonstrere i Christiania.

Det er bemærkelsesværdigt, som denne valgkamp byder på en hybrid mellem politisk journalistik og kriminalreportage.

Politiopbuddet var også virkelig stort ved Christiansborg og Hovedbanegården, da partilederrunderne blev afviklet på valgkampens dag 1. Politifolk med maskinpistoler og skarpskytter på tage er nu heller ikke ualmindeligt i Danmark. Lars Løkke er naturligvis også omgivet af en del sikkerhed, men det er man behageligt fri for, når man er til et arrangement med SF's formand.

Hun møder op ved Humletorvet i Carlsberg-byen i en knaldrød frakke og giver mig et knus. Hun ser frisk ud, men hun har også lige løbet 10 kilometer ude ved Utterslev Mose. Det er hårdt at føre valgkamp, men også fedt for politikerne, især når det går godt. Nu kan de unge studerende få en snak med SF-formanden, og det er der mange, der gerne vil have.

»Arj, jeg må indrømme, at jeg er lidt starstruck,« siger en ung mandlig studerende.

Sådan ser en kaffe-rygsæk ud. Foto: Foto: Andreas Karker Vis mere Sådan ser en kaffe-rygsæk ud. Foto: Foto: Andreas Karker

Formanden er mødt op for at kaste glans over valgkampagnen for en ung kandidat, Kasper Nordborg Kjær, som er lærer i Tårnby og har gode chancer for at blive valgt i København sammen med formanden. Hans hjælpere serverer kaffe for de forbipasserende fra en maskine, de går rundt med på ryggen, med holder til papkrus med SF-logo og en slange, kaffen kommer ud af. Selvfølgelig serverer SF kaffe fra en rygsæk.

»Det burde være en Fjällräv,« mener fotografen.

Pia Olsen Dyhr er ikke bare populær her på campus, hvor det vrimler med unge lærer- og pædagogstuderende, potentielle SF-vælgere.

I den nyeste YouGov-måling for B.T. torsdag står SF til 15 mandater. Det er mere end dobbelt så meget som ved valget i 2015, hvor de måtte nøjes med 7.

»Der er god stemning, når vi er på gaden. Men Holger K. har advaret mig mod at gå for meget op i enkeltmålinger, og det gør jeg heller ikke. Det er valgresulatet, der tæller,« siger Pia Olsen Dyhr.

Men hun har fat i noget. Det opdagede jeg 6. april, da forældre demonstrerede for bedre forhold i daginstitutioner i København og 45 andre byer. Der var virkelig mange på gaden, og deres dagsorden var præcis den samme, som jeg havde hørt på SF's landsmøde en uge før.

Jeg får en flyer i hånden. 'Flere pædagoger' står der. Den er god nok. Der er andre dagsordner end udlændingestramninger..