»Hvorfor hyler den kun, når det er mig, der snakker,« siger en kvinde fra Ingeniørforeningen og kigger fornærmet ned på sin mikrofon.

Beeeep, hyler den, og hun synes, det er mystisk, fordi hun er en af de få kritiske røster ved Enhedslistens fremlæggelse af deres 'Klimaplan 2030: En socialt retfærdig vej til det grønne samfund'.

Enhedslisten har faktisk primært inviteret 'venner' - eksperter der frygter klimaforandringerne og politikere fra Alternativet, SF og S. Det er dog ikke bevidst censur af kvinden fra Ingeniørforeningen, men mikrofonen bliver stædigt ved med at hyle, hver gang hun siger noget.

Sjældent har jeg set så mange babyer i bæreseler, unge kvinder der strikker og endda en ung mand, der medbringer et skateboard ved et politisk møde i Landstingssalen på Christiansborg.

Anja Bo, tidligere studievært på Deadline. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anja Bo, tidligere studievært på Deadline. Foto: Liselotte Sabroe

Fællesskabsfølelsen er så stor, at Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper på et tidspunkt kommer til at drikke af samme vandglas som ordstyreren Anja Bo, tidligere vært på Deadline på DR2.

»Hov, jeg kom til at drikke af dit vand,« siger Pernille Skipper.

»Nåh, det gør ikke noget. Du fejler nok ikke noget særligt,« lyder det muntert fra Anja Bo.

»Det kalder jeg et praktisk eksempel på anvendt socialisme,« lyder det endnu mere muntert fra Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel.

Pernille Skipper, Signe Munk (SF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Jens Joel (S) ved Enhedslistens præsentation af nyt klimaudspil i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 13. februar 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pernille Skipper, Signe Munk (SF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Jens Joel (S) ved Enhedslistens præsentation af nyt klimaudspil i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 13. februar 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Han kan sagtens være minister om nogle måneder, måske noget med klima eller miljø, og han er også skarp og oppe på dupperne. Næsten alle i salen venter spændt på, at Løkke-regeringen er fortid, og at de kan komme til at præge en ny rød-grøn dagsorden.

Alternativets Rasmus Nordqvist, som jo peger på sin egen statsministerkandidat Uffe Elbæk, er nu meget afslappet. Så afslappet, at man i starten af mødet næsten ikke kan høre, hvad han siger.

Anja Bo forsøger at skrue op for lyden ved at dreje på en knap på en lille æske, der er forbundet med mikrofonen, og befinder sig i Rasmus Nordqvists venstre bukselomme.

Det tager noget tid.

»Piller du,« lyder det så fra Rasmus Nordqvist.

På vejen ind til mødet render jeg ind i Christina Egelund fra Liberal Alliance, der er ved at bære en frokosttallerken fra Snapstinget ned på sit kontor. Menuen står på fiskefrikadeller og kartofler.

Hvis Mette Frederiksen vinder næste valg, er det slut med LAs snak om topskattelettelser - så er det Enhedslistens klimakrav, der i stedet kan presse statsministeren.

»Ja, jeg kan altså ikke forstå, hvorfor de vil have, at man skal betale højere afgifter for at flyve på business class end et almindeligt flysæde. Man udleder da ikke mere CO2, fordi man flyver business,« mener Christina Egelund.