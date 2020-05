I takt med at landet er begyndt at åbne, er der ved at komme gang i det danske boligmarked igen.

Da Statsministeren kaldte folket hjem og i de første uger uden den ellers vanlige dagligdags trummerum tog markedet nemlig et gevaldigt dyk i antallet af nyudbudte boliger - men nu stiger udbuddet igen, viser data fra boligsitet Boliga.dk.

Det absolutte lavpunkt fandt sted i uge 16, hvor der kun kom i alt 1.173 villaer, fritidshuse og ejerlejligheder til salg på landsplan - det er over halvt så mange som i samme uge sidste år. Siden da er kurven gået stille og roligt op og nu - i uge 20 - kom der 2.152 boliger på markedet, hvilket endda er flere samme tidspunkt sidste år.

Ifølge boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker i Nordea Kredit, skyldes stigningen, at modet er ved at vende tilbage til boligkøberne og -sælgerne efter en usikker tid.

'Mange potentielle boligsælgere blev forskrækket, da krisen ramte. Både fordi de ikke vidste, hvilke konsekvenser krisen måtte få, men også fordi boligrenterne steg mærkbart', siger hun til Boliga.dk.

'Renterne er faldet igen - og selvom de ikke er nede på samme niveau som inden nedlukningen, er de stadig meget lave historisk set. Det har givet boligsælgerne en vished om, at boligmarkedet ikke er brudt sammen, og det har skabt en optimisme, der har lokket dem frem igen', siger hun til Boliga.dk.

Boligpriserne vil falde

Mens nedlukningen af landet i høj grad påvirkede, hvor mange boliger, der kom til salg, så skete der ikke meget for priserne på dem, der rent faktisk ramte markedet.

Faktisk steg de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på de udbudte boliger en lille smule hver uge indtil for nyligt: De seneste tre uger er prisstigningen dog stoppet og endda faldet en smule, men det er også det, boligøkonomerne regnede med ville ske;

'Vi forventer, at boligpriserne vil falde cirka fem procent på landsplan i 2020, men at vi allerede i 2021, vil begynde at se stigende priser igen. Hvis man køber, er det stadig en god idé, at have en tidshorisont på minimum fem år, så der er plads til både op- og nedture på boligmarkedet, men på længere sigt er en ejerbolig normalt en god investering', siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.dk. Det mere eller mindre usikre marked kan også vise sig at være en mulighed for at opnå noget rabat på sit boligkøb.

'På grund af krisen handles der i øjeblikket færre helårsboliger end tidligere. Det kan køberne forsøge at udnytte ved at få et større afslag end normalt og på få en forudgående ”erstatning” for, at de køber i et marked, hvor priserne formentlig vil falde en lille smule, siger Lise Nytoft Bergmann.

I øjeblikket koster husene, der kommer til salg, i gennemsnit omkring 18.700 kroner pr. kvadratmeter, ejerlejligheder kommer på markedet til en kvadratmeterpris på 37.800 kroner - og til sidst koster sommerhusene omkring 19.600 kroner for en kvadratmeter.

Se boliger udbudt til salg her