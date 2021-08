Hvis du er boligsøgende, så er der endelig lidt godt nyt at hente efter en lang periode med et lavt udbud af boliger og høje priser.

Der er nemlig kommet lidt flere huse og ejerlejligheder at vælge imellem. Det tyder derfor på, at boligmarkedet er ved at køle ned.

Det viser nye tal fra Finans Danmark.

»Det giver klart køberne bedre kort på hånden. Markedet udviklede sig med en hæsblæsende fart under corona, og det skulle jo skifte før eller siden,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom ved Nykredit.

Helt konkret er der 1,6 procent flere huse, 4,7 procent flere ejerlejligheder og 1,5 procent flere sommerhuse at vælge imellem end for bare for én måned siden.

Og hun vurderer derfor, at vi går ind i en mere almindelig sæson.

Men hvis man sad og håbede på, at priserne ville tage et dyk i takt med, at udbuddet af boliger stiger, så bliver man nok skuffet.

Mira Lie Nielsen fortæller nemlig, at boligpriserne fortsat vil komme til at stige.

»Boligpriserne er steget med stor hast under corona, men i takt med at udbuddet nu stiger, så vil vi se en mere normal prisudvikling. Men som førstegangskøber kommer det stadig til at være svært at finde en bolig, hvis man for eksempel drømmer om en ejerlejlighed i København,« siger hun.