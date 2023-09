Det er ikke kun danskerne, der har holdt ferie i august.

Også boligmarkedet har taget en slapper i sommerens sidste måned.

I hvert fald har boligpriserne næsten ikke rykket sig ud af stedet den seneste måned, viser nye tal fra Boligsidens markedsindeks.

Huspriserne var uændrede i august, mens prisen på ejerlejligheder steg med beherskede 0,2 pct. og prisen på fritidshuse faldt med 0,1 pct.

»Huspriserne har stået stille i august, eller i hvert fald skal man ud med anden decimal for at registrere en lille stigning på 0,02 pct.,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

»Huspriserne har dog overordnet set haft pil op siden februar, og derfor lever husejerne sikkert fint med, at markedet tager sig en slapper i en enkelt måned,« tilføjer hun.

Boligmarkedet var dømt ude, da 2023 tog sin begyndelse. De fleste prognoser spåede om fortsatte prisfald og lavere friværdier for boligejerne, men sådan er det ikke gået, pointerer Lise Nytoft Bergmann.

I stedet er boligpriserne fortsat op, og lejlighedsejerne er blandt de største vindere.

»Det er på ejerlejlighedsmarkedet, at boligejerne har opnået den største stigning i friværdien i 2023, men det er også her, at kvadratmeterpriserne er højest. Og det er trods alt nemmere, at opnå et flot afkast i kroner, jo flere penge, man har bundet i boligen,« lyder det fra boligøkonomen.

Hun peger på, at en stor del af det prisfald, vi oplevede i andet halvår af 2022 allerede er indhentet, og salgstider og nedslag er igen på vej ned.

Denne artikel er skrevet af Euroinvestor.