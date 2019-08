Et nyt studie antyder, at forældre er gladere end ikke-forældre senere i livet, når deres børn er flyttet ud. Blandt andet fordi børnene kan give noget tilbage.



Gør børn dig mere lykkelig? Ja - men først når de er flyttet ud, antyder nyt studie.

For forældre er faktisk gladere end ikke-forældre senere i livet, når deres børn er flyttet ud. Det skyldes, at børnene bliver en kilde til glæde i stedet for stress. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.



Flere tidligere undersøgelser af forældres lykke har ifølge mediet vist en tendens til, at folk med børn er mindre lykkelige end personer uden børn. Det skyldes blandt andet, at forældre har mindre fritid, får mindre søvn og har færre penge.

Christoph Becker, der er videnskabelig medarbejder ved Heidelberg University i Tyskland, og som står bag studiet, undrede sig over, om følelsen af lykke ville ændre sig, når ens børn flyttede ud. For at få svar på det analyserede han sammen med sine kollegaer data fra en europæisk spørgeskemaundersøgelse, der adspurgte 55.000 mennesker på 50 år eller mere, om deres følelsesmæssige velvære.

Forskerne fandt ud af, at mennesker med børn i den aldersgruppe havde større livstilfredshed og færre symptomer på depression end mennesker uden børn - men kun, hvis deres børn havde forladt hjemmet.

Det kan ifølge Becker skyldes, at børn, der er flyttet ud, giver deres forældre en følelse af sociale berigelse, men samtidig fratager forældrene fra den daglige stress ved at skulle passe dem. De voksne børn kan også give noget tilbage, forklarer Becker.

»Børns rolle som plejere, økonomisk hjælp eller simpelthen bare som social kontakt kan opveje de negative aspekter ved forældreskab,« siger han til New Scientist.

Studiet er udgivet i PLOS One.

