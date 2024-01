Nu er der penge på B.T.

Penge at spare, penge at investere, penge at bruge.

I en årrække har vi været stolte af at sige højt til alt og alle, at vi på B.T. elsker nyheder, sport og underholdning. I dag udvider vi begejstringen og tilføjer Penge som en ny redaktion på B.T.

Og vi mener det alvorligt. I tæt samarbejde med Danmarks største finansmedie, Euroinvestor, er der mere end 20 medarbejdere, der laver uafhængig journalistik om, hvordan vi får mest ud af vores hårdt tjente penge.

B.T. Penge har nemlig til formål at hjælpe danskerne i deres hverdag, når de bruger, sparer eller investerer penge.

Vi går supermarkedernes priser efter i sømmene. Vi tester deres varer og guider til de bedste køb ved at formidle uafhængige eksperters bedste tips og tricks.

Måske er der også en sjat eller to at spare på el-regningen? Eller på udlånsrenten i banken, hos forsikringsselskaberne eller bilforhandleren?

Vi kommer hele vejen rundt. Spar kassen, som redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, kalder det.

Niels Philip Kjeldsen er redaktionschef for B.T. Penge. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen er redaktionschef for B.T. Penge. Foto: Bax Lindhardt

Må jeg i øvrigt varmt anbefale at du tilmelder dig Niels Philips nyhedsbrev nedenfor. Så får du kontante tips direkte i indbakken. Du kan tilmelde dig her nedenunder.

Men det er selv sagt ikke gjort med dette. For de penge vi har til overs, når den høje skat, faste udgifter, ferien og det daglige forbrug er betalt, skal naturligvis yngle.

B.T. Penge dækker investeringer med fokus på private investorer. Savner du lidt inspiration til din næste aktie i porteføljen, så kommer vi også forbi et hav af eksperter og analytikere, der bidrager til dækningen.

Det samme gælder for mange danskeres største investering i livet: Boligen. Vi følger renterne, priserne og de mange muligheder boligejerne har for at tjene lidt ekstra.

Så var der det med den høje skat. Den kommer vi ikke uden om - døden og skatter er de eneste sikre ting i verden, som Benjamin Franklin skulle have sagt.

Meeen … Der er jo ingen grund til at betale for meget. B.T. Penge sætter luppen foran de mange fradrag og guider danskerne gennem skattejunglen.

Med ønsket om et rigere liv - og rigtig god læselyst

Med venlig hilsen

Simon Richard Nielsen, ansvarshavende chefredaktør

Psst - som alt andet på B.T. koster det ikke en krone - så er vi ligesom i gang.