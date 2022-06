Lyt til artiklen

Om lidt mindre end otte måneder er det slut.

»Det bliver selvfølgeligt vemodigt at stoppe,« lyder det fra Tine Lindhardt.

Hun har torsdag meldt ud, at hun ønsker at stoppe i embedet som biskop for Fyens Stift, hvor hun har siddet siden 2012.

Af Fyens Stifts hjemmeside fremgår det, at Tine Lindhardt selv har bedt om at stoppe på den helt specifikke dato, 31. januar.

»Jeg kan godt lide tanken om at runde året af og at få julen med, og så tror jeg, at det vil være fint for stiftet, at den kommende biskop er med til at begynde et helt nyt år,« siger hun:

»Januar er et tidspunkt, hvor man i forvejen er i overgangen fra ét til noget andet.«

Tine Lindhardt fylder 65 år til november, og endnu ved hun ikke, hvad fremtiden i stedet skal byde på.

»Det må tiden vise. Måske er der nogen, der i ny og næ kan bruge en forhenværende biskop til at tage en gudstjeneste eller en kirkelig handling? Som sagt, det må tiden vise,« siger hun til Fyens Stifts hjemmeside.

Valget af en ny biskop for Fyens Stift vil finde sted til efteråret.

Der er i alt ti biskopper i Danmark.